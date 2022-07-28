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Giriş Tarihi: 29.7.2022 00:31

İlhan Palut: “Avantajımızı pekiştirmiş olduk”

İHA
İlhan Palut: “Avantajımızı pekiştirmiş olduk”

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, BATE Borisov karşısındaki avantajlarını pekiştirdiklerini belirterek, “Güzel 2 maç oldu. Bugün de taraftarımızın önünde yine dönem dönem iyi bir oyun sergiledik“ dedi.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Belarus ekibi BATE Borisov'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk maçta haklı sayıda bir avantajı olduklarını hatırlatarak sözlerine başlayan İlhan Plaut, "Ama bunun bizde herhangi bir rehavete, tempo düşümüne, ciddiyetten uzaklaşmaya yol açmaması gerektiğini konuştuk. Çünkü yeni bir maç. Yine sahaya iyi bir sonuç almak için çıktık. Yine hem hücumda doğru işler yapmak, hem de defansta 1 gol yememe alışkanlığını kazanma adına sahada yer aldık. Maçın başlangıç düdüğüyle beraber de oyuncularımda bu ciddiyeti gördüm. Gerçekten tempolu başladılar. İstekli başladılar. Çok fazla hücum girişiminde bulunduk. Çok fazla pozisyon bulduk. İlk yarı 2 gol attık. Zaten avantajlı olduğumuz bir durumu iyice hep bu şekilde pekiştirmiş olduk. İlk yarının sonuyla beraber hafif rotasyonlu bir başlangıçtan değişiklikler de bu rotasyonu daha da genişleten bir duruma ulaştık. 2. yarı da kontrollü bir oyundu. 11'e 11 iken pozisyonlarımız devam etti. Fakat 10 kişi kaldıktan sonra biraz daha kontrollü oyunla maçı bir şekilde gol yemeden bitirdik. Güzel 2 maç oldu. Bugün de taraftarımızın önünde yine dönem dönem iyi bir oyun sergiledik. Onlara da destekleri için teşekkür ediyorum. Vaduz rakibimiz oldu. Hayırlısı olsun. Artık yarın itibariyle onların analizine başlayacağız. Mental ve fiziksel olarak da bu maçın hazırlıklarına başlamış olacağız" açıklamasında bulundu.

"KIRMIZI KART BİR ANDA HER ŞEYİ DEĞİŞTİREBİLİYOR"

Her iki 2 maçtaki negatif yönlerinin sarı kartlar olduğunu kaydeden Palut, "Daha dikkatli olmamız lazımdı. Rakibin 5 gole ihtiyacı olduğu bir ortamda çok daha dikkatli olmamız gerekiyordu. Maalesef bunlar bizim eksi yönlerimiz oldu. Bunlardan ders alıp daha dikkatli olacağız. Bir kırmızı kart bir anda her şeyi değiştirebiliyor" diye konuştu.

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İlhan Palut: “Avantajımızı pekiştirmiş olduk”
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