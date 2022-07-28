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Giriş Tarihi: 28.7.2022 12:07

Jorge Jesus'tan oyuncularına: 10 kişiyle oynadınız, bu hiç kolay değil

DHA
Jorge Jesus’tan oyuncularına: 10 kişiyle oynadınız, bu hiç kolay değil

Temsilcimiz Fenerbahçe, dün Kadıköy'de zorlu rakibi Dinamo Kiev'e 2-1 mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansını kaybetti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, maç sonrası açıklamalarda bulunarak "1,5 saat 10 kişiyle oynadınız, bu hiç kolay değil” dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda 0-0'ın rövanşında Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e uzatma dakikaları sonunda 2-1 mağlup oldu.

Mücadelenin ardından soyunma odasında futbolcularına tek tek sarılan Portekizli teknik adam, oyuncularından kafalarını kaldırmalarını istedi.
Jesus, "Bugün bir maç kaybettik ama bir takım kazandık. Çok koştunuz, çok savaştınız. 1,5 saat 10 kişiyle oynadınız, bu hiç kolay değil. Bugün elemeden elendik ama gelecek başarı dolu olacak" ifadelerini kullandı.

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Jorge Jesus'tan oyuncularına: 10 kişiyle oynadınız, bu hiç kolay değil
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