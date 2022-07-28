Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mustafa Eskihellaç'tan transfer itirafı! "Birçok teklif oldu"
Giriş Tarihi: 28.7.2022 10:26

Mustafa Eskihellaç'tan transfer itirafı! "Birçok teklif oldu"

İHA
Mustafa Eskihellaç’tan transfer itirafı! Birçok teklif oldu

Gaziantep Futbol Kulübü'nün yeni transferlerinden Mustafa Eskihellaç, uzun bir transfer sürecinin ardından Gaziantep ekibine katıldığı için mutlu olduğunu söyledi. Eski takımı Yeni Malatyaspor'a teşekkür eden 25 yaşındaki futbolcu, yeni dönemde taraftarlara iyi bir Gaziantep FK izletmek istediklerini belirtti.

Gaziantep Futbol Kulübü'nün, Yeni Malatyaspor'dan kadrosuna kattığı Mustafa Eskihellaç, transfer süreci, yeni dönem hedefleri, Erol Bulut ile ilişkisi gibi pek çok konuda açıklamalarda bulundu. Eskihellaç, Gaziantep FK'ya katıldığı ve Erol Bulut ile çalışacağı için çok mutlu olduğunu söyledi.

"Yeni Malatyaspor'a çok teşekkür ediyorum"

Transfer sürecinin uzun geçtiğini belirten ve Yeni Malatyaspor'a teşekkür eden Mustafa Eskihellaç, "Transfer süreci biraz uzun oldu ama benim için güzel sonuçlandı. Malatya'yı çok seviyorum ve bundan sonraki dönem için başarılar diliyorum. Dört yıl boyunca bana kattıkları her şey için çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Gaziantep FK'ya geldiğim için çok mutluyum"

"Gaziantep Futbol Kulübü'ne geldiğim için çok mutluyum" diyen başarılı futbolcu, şöyle devam etti:

"Erol Bulut hoca transferimde çok ısrarcı olmuştu. O yüzden hocamıza da çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu yeni dönem kulüp ve benim için güzel olur. Zaten beni Süper Lig'de ilk kez oynatan da Erol hocamdı. Buraya da gelmemi çok isteyince ben de onu kıramadım. Buraya gelmemde biraz da bunun etkisi var. Hocayla beraber çalışacak olmaktan mutluyum."

"Bir sürü görüşme yapıldı ama en ciddi duran Gaziantep FK oldu"

Transfer döneminde pek çok takımdan ciddi teklifler aldığını da sözlerine ekleyen 25 yaşındaki Eskihellaç, "Transfer döneminde bir sürü görüşmeler oldu. Benim görüşmelerim oldu, kulüpler arasında görüşmeler oldu. Ama sonuçta kulübüm Yeni Malatya'nın bir beklentisi vardı. Bunların da yerine getirilmesi gerekiyordu. Bu süreçte en ciddi ve kararlı duran Gaziantep FK'ydı. Malatya kulübü de zor durumda olduğu için onların çıkarları doğrultusunda hareket etmek istedim. Sonuçta Malatya'nın da benim de Gaziantep FK'nın da istediği gerçekleşti" şeklinde konuştu.

"Yeni dönemde iyi bir Gaziantep FK izletmek istiyoruz"

Yeni takımındaki hedefleri ile ilgili de Mustafa Eskihellaç, "Yeni dönem de kendi adıma da kulübüm Gaziantep FK adına da her şeyin iyi olmasını temenni ediyorum. Hocamızla, yönetimimizle, oyuncu arkadaşlarımızla, taraftarlarımızla önceki dönemlerden daha iyi bir Gaziantep takımı izleteceğiz inşallah. Güçlü ve kararlı bir Gaziantep takımı izletmek istiyoruz. Taraftarları da kendimizi de mutlu etmek için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS TABAN PUANLARI GÜNCEL 2022: ÖSYM ile 2 ve 4 yıllık bölümlerin YKS üniversite taban-tavan puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
Fed faiz kararı son dakika açıklandı! Altın fiyatları ve döviz kurları ne tepki verdi? Temmuz 2022 Fed kararı sonrası Jerome Powell'dan yeni sinyal
SON DAKİKA! Irak ve Suriye denkleminde neler oluyor? Dikkat çeken PKK/YPG açıklaması: Kaybediyorlar ve çok gerginler
SON DAKİKA: Maaş farkları için Bakanlıktan açıklama geldi! Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yeni ödeme takvimi belli oldu! Emekli Sandığı maaş farkı için de tarih netleşti
SON DAKİKA: Fed faiz kararı bugün açıklanıyor! Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta sonuçlanacak? Temmuz 2022 faiz kararı beklentisi netleşti
Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet 450 TL - 600 TL Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
Sigaraya zam geldi mi? Son sigara zammı ile 27 Temmuz bugün JTİ, BAT, Philip Morris marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Ölüm yolundan umut tüneline: 'Bahanelerle yapmadılar! Erdoğan bitirdi'
Değeri tam 828 milyon! Oyuncu Sibel Turnagöl'ün eşi Mehmet Çelik'ten "Arsama çöktüler" ihbarı!
Son dakika: Kadıköy’de kabus gibi akşam! Fenerbahçe Dynamo Kiev’e mağlup oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Mustafa Eskihellaç'tan transfer itirafı! "Birçok teklif oldu"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA