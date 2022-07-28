Mustafa Eskihellaç'tan transfer itirafı! "Birçok teklif oldu"

Gaziantep Futbol Kulübü'nün, Yeni Malatyaspor'dan kadrosuna kattığı Mustafa Eskihellaç, transfer süreci, yeni dönem hedefleri, Erol Bulut ile ilişkisi gibi pek çok konuda açıklamalarda bulundu. Eskihellaç, Gaziantep FK'ya katıldığı ve Erol Bulut ile çalışacağı için çok mutlu olduğunu söyledi.



"Yeni Malatyaspor'a çok teşekkür ediyorum"

Transfer sürecinin uzun geçtiğini belirten ve Yeni Malatyaspor'a teşekkür eden Mustafa Eskihellaç, "Transfer süreci biraz uzun oldu ama benim için güzel sonuçlandı. Malatya'yı çok seviyorum ve bundan sonraki dönem için başarılar diliyorum. Dört yıl boyunca bana kattıkları her şey için çok teşekkür ediyorum" dedi.



"Gaziantep FK'ya geldiğim için çok mutluyum"

"Gaziantep Futbol Kulübü'ne geldiğim için çok mutluyum" diyen başarılı futbolcu, şöyle devam etti:

"Erol Bulut hoca transferimde çok ısrarcı olmuştu. O yüzden hocamıza da çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu yeni dönem kulüp ve benim için güzel olur. Zaten beni Süper Lig'de ilk kez oynatan da Erol hocamdı. Buraya da gelmemi çok isteyince ben de onu kıramadım. Buraya gelmemde biraz da bunun etkisi var. Hocayla beraber çalışacak olmaktan mutluyum."



"Bir sürü görüşme yapıldı ama en ciddi duran Gaziantep FK oldu"

Transfer döneminde pek çok takımdan ciddi teklifler aldığını da sözlerine ekleyen 25 yaşındaki Eskihellaç, "Transfer döneminde bir sürü görüşmeler oldu. Benim görüşmelerim oldu, kulüpler arasında görüşmeler oldu. Ama sonuçta kulübüm Yeni Malatya'nın bir beklentisi vardı. Bunların da yerine getirilmesi gerekiyordu. Bu süreçte en ciddi ve kararlı duran Gaziantep FK'ydı. Malatya kulübü de zor durumda olduğu için onların çıkarları doğrultusunda hareket etmek istedim. Sonuçta Malatya'nın da benim de Gaziantep FK'nın da istediği gerçekleşti" şeklinde konuştu.



"Yeni dönemde iyi bir Gaziantep FK izletmek istiyoruz"

Yeni takımındaki hedefleri ile ilgili de Mustafa Eskihellaç, "Yeni dönem de kendi adıma da kulübüm Gaziantep FK adına da her şeyin iyi olmasını temenni ediyorum. Hocamızla, yönetimimizle, oyuncu arkadaşlarımızla, taraftarlarımızla önceki dönemlerden daha iyi bir Gaziantep takımı izleteceğiz inşallah. Güçlü ve kararlı bir Gaziantep takımı izletmek istiyoruz. Taraftarları da kendimizi de mutlu etmek için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.