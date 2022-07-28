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Giriş Tarihi: 28.7.2022 21:33 Son Güncelleme: 28.7.2022 21:35

TFF duyurdu! Süper Lig'de 1 ve 2. hafta maçlarının programında değişiklik yapıldı

AA
TFF duyurdu! Süper Lig’de 1 ve 2. hafta maçlarının programında değişiklik yapıldı

Spor Toto Süper Lig'de 1 ve 2. hafta maçlarının programında değişiklik yapıldı. Süper Lig'de 5 Ağustos Cuma günü 21.45'te oynanması planlanan Fenerbahçe-Ümraniyespor maçı, 8 Ağustos Pazartesi günü 21.45'e alındı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin 4-11 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda oynayacağı maçlar nedeniyle ligde ilk 2 hafta programında değişikliğe gidildi.

Buna göre Fenerbahçe'nin 1. haftada 5 Ağustos Cuma günü oynayacağı Ümraniyespor maçı 8 Ağustos Pazartesi gününe, 2. haftada 13 Ağustos Cumartesi günü oynayacağı Kasımpaşa müsabakası ise 15 Ağustos Pazartesi gününe alındı.

Bu değişikliklere bağlı olarak 5 Ağustos Cuma günü saat 19.15'te oynanması planlanan İstanbulspor-Trabzonspor müsabakasının saati 21.00 olarak değiştirildi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda devam eden bakım onarım çalışmaları nedeniyle söz konusu müsabaka Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Ayrıca 15 Ağustos Pazartesi günü saat 21.45'te oynanacağı duyurulan Galatasaray-Giresunspor maçı da yayın planı gereği 13 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'e alındı.

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TFF duyurdu! Süper Lig'de 1 ve 2. hafta maçlarının programında değişiklik yapıldı
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