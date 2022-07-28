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Giriş Tarihi: 28.7.2022 12:11

Yattara, Muğla ekibiyle anlaştı

DHA
Yattara, Muğla ekibiyle anlaştı

Süper Lig'in eski efsane oyuncularından olmayı başaran İbrahima Yattara, Muğla ekibi Ortaköyspor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Denizli Süper Amatör Lig ekiplerinden Yeşil Çivril Belediyespor'da oynayarak 7 yıl sonra futbola geri dönen 42 yaşındaki Yattara, bu kez Muğla Süper Amatör Lig'de yer alan Ortaköyspor'un başarısı için ter dökecek.

Trabzonspor'un unutulmaz futbolcularından Gineli İbrahima Yattara, Muğla'nın amatör ekiplerinden Ortaköyspor'la 1 yıllığına anlaştı. Geçen sezon Denizli Süper Amatör Lig ekiplerinden Yeşil Çivril Belediyespor'da oynayarak 7 yıl sonra futbola geri dönen 42 yaşındaki Yattara, bu kez Muğla Süper Amatör Lig'de yer alan Ortaköyspor'un başarısı için ter dökecek.

Ortaköyspor Başkanı Hüseyin Uçar, Yattara transferiyle lige damga vurmak istediklerini söyledi. Türk vatandaşlığı bulunan ve İbrahim Üçüncü adıyla forma giyen Gineli emektar futbolcu yaptığı paylaşımda, "Bekle Muğla, Ortaköyspor'a futbola renk katmaya geliyoruz. Ortaköyspor'u izlemeye devam edin. Seviyorum sizi, işte bu. Beklemede kalın" diye konuştu.

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Yattara, Muğla ekibiyle anlaştı
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