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Giriş Tarihi: 29.7.2022 09:30 Son Güncelleme: 29.7.2022 09:33

Abdullah Avcı'dan flaş Denswil kararı

YUNUS EMRE SEL
Abdullah Avcı’dan flaş Denswil kararı

Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, sağ stoper eksiğini Süper Kupa’da Hollandalı ile kapatmayı planlıyor. Demir Grup Sivasspor ile yarın İstanbul'da karşılaşacak olan Bordo-Mavili ekipte, Denswil defansın göbeğinde Vitor Hugo ile beraber oynayacak.

Şampiyon Trabzonspor, yeni sezona da müzesine Süper Kupa'yı getirerek başlamak istiyor. Sivasspor ile oynanacak kupa maçına hazırlık karşılaşmalarındaki görüntüden çok daha farklı bir performansla çıkmak isteyen teknik direktör Abdullah Avcı'nın kafasındaki kadro da büyük oranda netleşti.

Kalede Uğurcan Çakır, sağ bekte Larsen, sol bekte Eren Elmalı, sol stoperde Hugo'nun yerleri garanti gözükürken, sağ stoperde ise Denswil'in görev yapması bekleniyor.

Hazırlık maçlarında bu bölgede denediği Dorukhan ve Ahmetcan'dan memnun kalmayan Avcı, Hollandalı yıldızda karar kıldı. Denswill, bordo-mavili formayla ilk kez sağ stoperde görev yapacak.

Orta sahada Dorukhan ve Hamsik formaya yakın. Ofansif orta alanda Abdülkadir Ömür ile Bakasetas arasında sıkı bir rekabet var. Kanatlar Visca ile Trezeguet'ye emanet edilecek. En uçta ise Cornelius'un yer alacağı öğrenildi.

FIRTINA İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT DOĞDU
Bu arada Trabzonspor, play-off'u geçip Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa kasasını dolduracak. Fenerbahçe elendiği için 1 milyon Euro daha fazla gelire sahip olacak Fırtına, 19 milyon Euro'yu cebine koyacak.

Devler Ligi'nde gruplara katılım bedeli 15 milyon 640 bin Euro, yayın geliri 2 milyon 700 bin Euro, katsayı geliri olarak ise 1 milyon 137 bin Euro olarak belirlenmişti.

Öte yandan Trabzonspor'un play-off turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu. 2 Ağustos'ta çekilecek kuraya göre Kopenhag, Kızılyıldız / Pyunik, Ludogorets / Dinamo Zagreb ve Sheriff / Viktoria Plzen'den biri Fırtına'nın karşısına çıkacak.

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Abdullah Avcı'dan flaş Denswil kararı
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