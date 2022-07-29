Şampiyon Trabzonspor, yeni sezona da müzesine Süper Kupa'yı getirerek başlamak istiyor. Sivasspor ile oynanacak kupa maçına hazırlık karşılaşmalarındaki görüntüden çok daha farklı bir performansla çıkmak isteyen teknik direktör Abdullah Avcı'nın kafasındaki kadro da büyük oranda netleşti.
Kalede Uğurcan Çakır, sağ bekte Larsen, sol bekte Eren Elmalı, sol stoperde Hugo'nun yerleri garanti gözükürken, sağ stoperde ise Denswil'in görev yapması bekleniyor.
Orta sahada Dorukhan ve Hamsik formaya yakın. Ofansif orta alanda Abdülkadir Ömür ile Bakasetas arasında sıkı bir rekabet var. Kanatlar Visca ile Trezeguet'ye emanet edilecek. En uçta ise Cornelius'un yer alacağı öğrenildi.
FIRTINA İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT DOĞDU
Bu arada Trabzonspor, play-off'u geçip Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa kasasını dolduracak. Fenerbahçe elendiği için 1 milyon Euro daha fazla gelire sahip olacak Fırtına, 19 milyon Euro'yu cebine koyacak.
Devler Ligi'nde gruplara katılım bedeli 15 milyon 640 bin Euro, yayın geliri 2 milyon 700 bin Euro, katsayı geliri olarak ise 1 milyon 137 bin Euro olarak belirlenmişti.
Öte yandan Trabzonspor'un play-off turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu. 2 Ağustos'ta çekilecek kuraya göre Kopenhag, Kızılyıldız / Pyunik, Ludogorets / Dinamo Zagreb ve Sheriff / Viktoria Plzen'den biri Fırtına'nın karşısına çıkacak.