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Giriş Tarihi: 29.7.2022 12:50

Beşiktaş'a Atınç Nukan transferinde rakip çıktı: Gaziantep FK

Beşiktaş’a Atınç Nukan transferinde rakip çıktı: Gaziantep FK

Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemindeki isimlerden Atınç Nukan'a, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK da talip oldu.

Süper Lig'den düştükten sonra satış, sözleşme bitişi ve teknik heyet kararı ile 19 oyuncusuyla yollarını ayıran Göztepe'de, Atınç Nukan'a da talip çıktı. Geçen sezondan sakatlığı devam eden ve Göztepe'de sözleşmesi süren savunma oyuncusu için Beşiktaş'ın ardından Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK da devreye girdi. Antep ekibi, 29 yaşındaki stoperin menajeri ile bağlantıya geçerken sağlık durumunu da yakından takip ediyor.

RESMİ TEKLİF BEKLENİYOR
Spor Toto 1. Lig'de ilk 2-3 haftayı kaçıracak olan Atınç'ın sakatlığının ciddiyetine göre Gaziantep FK yetkilileri, sarı-kırmızılı ekibe resmi teklifini iletecek. Son olarak Berkan Emir'in Eyüpspor'a satışını gerçekleştiren Göz-Göz yönetiminin, cazip bir teklif karşısında Atınç'a da transfer izni verebileceği öğrenildi. Göztepe'ye üç sezon önce Beşiktaş'tan transfer olan Atınç'ın da yeniden Süper Lig'e dönmek istediği ifade edildi. (Yeni Asır)

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Beşiktaş'a Atınç Nukan transferinde rakip çıktı: Gaziantep FK
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