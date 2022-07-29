Süper Lig'den düştükten sonra satış, sözleşme bitişi ve teknik heyet kararı ile 19 oyuncusuyla yollarını ayıran Göztepe'de, Atınç Nukan'a da talip çıktı. Geçen sezondan sakatlığı devam eden ve Göztepe'de sözleşmesi süren savunma oyuncusu için Beşiktaş'ın ardından Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK da devreye girdi. Antep ekibi, 29 yaşındaki stoperin menajeri ile bağlantıya geçerken sağlık durumunu da yakından takip ediyor.