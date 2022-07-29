Rıdvan Yılmaz'ı 4+2,5 milyon Euro karşılığında İskoç ekibi Rangers'a satan Beşiktaş, sol bek rotasyonunda tek kalan Umut Meraş'ın yanına takviye yapmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Arjantinli gazeteci Cesar Luis Merlo'nun haberine göre; Siyah beyazlılar Arjantin'in Talleres takımında forma giyen 26 yaşındaki sol bek Enzo Diaz için resmi teklifte bulundu.
2 MİLYON EURO ÖNERİLDİ
Beşiktaş, 2018'ten bu yana Talleres forması giyen ve sözleşmesi 2024 Aralık ayı sonunda bitecek olan Diaz için 2 milyon Euroluk bir teklif yaptı. Kartal, 26 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllım sözleşme imzalamayı planlıyor. Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan Enzo Diaz, geçtiğimiz sezon 28 maçta forma giyerken 1 gol ve 2 asist kaydetti.