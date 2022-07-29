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Giriş Tarihi: 29.7.2022 11:05

Enzo Diaz, Beşiktaş'ın yeni sol beki oluyor

Enzo Diaz, Beşiktaş’ın yeni sol beki oluyor

Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transfer olmasının ardından sol bek arayışlarına başlayan Beşiktaş, gündemine Talleres forması giyen Arjantinli Enzo Diaz'ı aldı.

Rıdvan Yılmaz'ı 4+2,5 milyon Euro karşılığında İskoç ekibi Rangers'a satan Beşiktaş, sol bek rotasyonunda tek kalan Umut Meraş'ın yanına takviye yapmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Arjantinli gazeteci Cesar Luis Merlo'nun haberine göre; Siyah beyazlılar Arjantin'in Talleres takımında forma giyen 26 yaşındaki sol bek Enzo Diaz için resmi teklifte bulundu.

2 MİLYON EURO ÖNERİLDİ
Beşiktaş, 2018'ten bu yana Talleres forması giyen ve sözleşmesi 2024 Aralık ayı sonunda bitecek olan Diaz için 2 milyon Euroluk bir teklif yaptı. Kartal, 26 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllım sözleşme imzalamayı planlıyor. Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan Enzo Diaz, geçtiğimiz sezon 28 maçta forma giyerken 1 gol ve 2 asist kaydetti.

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Enzo Diaz, Beşiktaş'ın yeni sol beki oluyor
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