2 MİLYON EURO ÖNERİLDİ

Beşiktaş, 2018'ten bu yana Talleres forması giyen ve sözleşmesi 2024 Aralık ayı sonunda bitecek olan Diaz için 2 milyon Euroluk bir teklif yaptı. Kartal, 26 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllım sözleşme imzalamayı planlıyor. Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan Enzo Diaz, geçtiğimiz sezon 28 maçta forma giyerken 1 gol ve 2 asist kaydetti.