Fenerbahçe’de 5 yıllık Ali Koç döneminde sıfır istikrar! 8 farklı forvet oynadı

Fenerbahçe, uzun süre 10 kişi oynamasına rağmen Dinamo Kiev karşısında 11 şut denemesinde bulunup bunların 9'unda isabet sağladı. Ancak uzatmalarla birlikte 120 dakikaya sadece bir gol sığdırabildi.
Sarı-Lacivertli takım, 5 yıllık Başkan Ali Koç döneminde özellikle forvette istikrarı sağlayamadı. Bu süreçte ilk resmi maçlarda 8 farklı golcüyle sahaya çıktı.
Geçen yıl, Samatta ve Serdar Dursun hücumda oynadı. Bu sezon ise ilk resmi maçta Valencia, Joshua King ve Serdar gol arayan isimler oldu.
DINAMO KIEV İMKANSIZI BAŞARDI
Yaşanan savaş ortamı nedeniyle tüm Ukrayna gibi olağanüstü günlerden geçen Dinamo Kiev, sezona Jorge Jesus gibi tecrübeli bir teknik direktör ve yıldız transferlerle giren Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde saf dışı bırakarak büyük beğeni topladı.
İşte Kiev'nin savaş sürecinde yaşadıkları:
- 2022 yılında hiç resmi maç oynayamayan Kiev, son müsabakasına 12 Aralık 2021'de Ukrayna Ligi'nde çıktı.
- Teknik direktör Mircea Lucescu, 7 aydır sadece özel karşılaşmalarla futbolcuların kondisyonunu ayakta tuttu.
- Yerleşik bir düzeni olmayan Ukrayna takımı; Türkiye dahil birçok ülkede konaklayıp misafir olarak kaldı.
- Geçen sezon devre arasından bu yana transfer yapamadı. Kadrodan 4 futbolcu bonservisiyle ayrıldı. 10'u ise kiralık gitti.
- Maçlarını tarafsız sahada oynamalarından dolayı yeteri kadar taraftar desteği göremediler.
- Kadro sıkıntısından dolayı altyapıdan Vivcharenko, Brazhko ve Dyachuk A Takım'a dahil edildi. Vivcharenko, Karavaev'in fişi çeken golünün asistine imza attı.