Fenerbahçe’nin son stoperi Luan Peres

Güney Koreli oyuncu Kim Min-Jae'nin 18 milyon Euro bonservis bedeliyle Napoli'ye transfer olmasının ardından stoper çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, Gustavo Henrique'nin ardından bir ismi daha kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, Luan Peres için kulübü Marsilya ile anlaşmaya vardı. Kanarya, bu transfer için 5.5 milyon Euro bonservis ödeyecek. 3 yıllık sözleşme yapılacak 28 yaşındaki futbolcunun ise sezon başına 1.5 milyon Euro garanti ücret alacağı öğrenildi. Luan Peres, Gustavo Henrique ile Santos'ta birlikte oynamıştı.

SOL BEKTE DE OYNUYOR

2021-22 sezonunda Santos'dan 4.5 milyon Euro karşılığında Marsilya'ya transfer olan tecrübeli savunmacı, Fransız ekibiyle 50 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmanın 28'inde sol stoper, 22'sinde ise sol bek olarak görev yaptı. Peres'in sol bekte de oynayabilmesi teknik direktör Jorge Jesus'un sisteminde önemli bir artı olarak görülüyor.

BREZİLYALI SAVUNMACI İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe'nin Sambacı yeni stoperi Luan Peres dün gece İstanbul'a geldi. 28 yaşındaki futbolcuyu, İstanbul Havalimanı'nda sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı. Tecrübeli oyuncu bugün yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

KANARYA'NIN 21. YABANCISI

F.Bahçe'nin mevcut kadrosunda 20 yabancı futbolcu bulunuyordu. Luan Peres'le birlikte bu rakam 21'e çıktı. Sarı-lacivertliler, kontenjan aşımı nedeniyle bazı isimlerle yollarını ayrıcak. İşte Kanarya'nın yabancıları:



Attila Szalai, Marcel Tisserand, Filip Novak, Willian Arao, Bright Osayi-Samuel, Lincoln, Bruma, Miguel Crespo, Miha Zajc, Steven Caulker, Joao Pedro, Dimitrios Pelkas, Joshua King, Enner Valencia, Diego Rossi, Mergim Berisha, Mbwana Samatta, Gustavo Henrique, Mauricio Lemos, Max Meyer, Luan Peres

BÜLENT TİMURLENK: FERDİ'YE HÜCUMDA ŞANS DOĞABİLİR

Kim'in Napoli'ye gidişi sonrasında Fenerbahçe, Gustavo Henrique'yi kadrosuna kattı. Elde sol stoper Attila Szalai'nin Udinese'ye gitmesi beklenirken Serdar'ın sakatlığıyla şimdilik takımda kalan Tisserand ve uyluğundaki 3. derece yırtık yüzünden 2.5 ay sahalardan uzak kalacak olan Serdar var. Ayrıca valizlerini toplamış Lemos ile Caulker... Luan Peres sol ayaklı bir savunmacı. Geçen sezon Marsilya'da 3'lü defansın solunda, 4'lü oynadıklarında da sol bekte forma giydi. Şimdi cevabı Jesus'ta olan birkaç soru var. Szalai'ye teklif var ve Fenerbahçe sol ayaklı stoper mi aldı? Sağ ayaklı Ferdi'nin sol bek performansından memnun değil mi? Luan Peres geçen sezon Marsilya'da 0-0 biten ve İstanbul'da Galatasaray'ın 4-2 kazandığı maçların ilkinde 3'lü savunmanın solunda, ikincisinde ise 4'lünün sol beki olarak forma giymişti. Kim'den sonra Fenerbahçe'nin en çok para edecek futbolcusu Szalai geçen sezon formasını kaybetmişti. Eğer bu transfer döneminde gitmezse fiyatını koruyabilmesi ya da yükseltebilmesi için düzenli oynamak zorunda. Bu durumda Luan Peres için sol bekte forma ihtimali daha akla yatkın geliyor. Ferdi'ye hücum hattında şans doğurabilir. Çünkü Jesus, Bruma ve Emre Mor'dan ve hatta İrfan 'dan belli ki memnun değil. Luan Peres'in geçen sezon Marsilya'da aylık 140 bin Euro brüt maaşla oynadığını da not düşelim.