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Giriş Tarihi: 29.7.2022 12:34

Galatasaray'ın istediği Florian Grillitsch, Fiorentina'ya transfer oluyor

Galatasaray’ın istediği Florian Grillitsch, Fiorentina’ya transfer oluyor

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Florian Grillitsch, Serie A'ya gidiyor. İtalyan basını, Avusturyalı orta saha oyuncusunun, Fiorentina'ya imza atmaya yakın olduğunu yazdı.

Sergio Oliveira'nın ardından orta sahasına bir takviye daha yapmak isteyen Galatasaray, bonservisi elinde olan Florian Grillitsch'i gündemine almıştı.

Avusturyalı oyuncuyla prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılılar, genç yıldızın menajerliğini yaptığı babasının maddi istekleri nedeniyle transferden vazgeçmişti.

İtalyan basınında yer alan habere göre; bu gelişme sonrası Florian Grillitsch'in menajer değişikliğine gittiği ifade edildi. 26 yaşındaki Avusturyalı futbolcunun, eski menajeri Thomas Böhm ile anlaştığı belirtildi. (Fotomaç)

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Galatasaray'ın istediği Florian Grillitsch, Fiorentina'ya transfer oluyor
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