Sergio Oliveira'nın ardından orta sahasına bir takviye daha yapmak isteyen Galatasaray, bonservisi elinde olan Florian Grillitsch'i gündemine almıştı.
Avusturyalı oyuncuyla prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılılar, genç yıldızın menajerliğini yaptığı babasının maddi istekleri nedeniyle transferden vazgeçmişti.
İtalyan basınında yer alan habere göre; bu gelişme sonrası Florian Grillitsch'in menajer değişikliğine gittiği ifade edildi. 26 yaşındaki Avusturyalı futbolcunun, eski menajeri Thomas Böhm ile anlaştığı belirtildi. (Fotomaç)