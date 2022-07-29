Galatasaray Fredrik Midtsjö'nün transferi için bonuslar dahil yaklaşık 4 milyon Euro karşılığında AZ Alkmaar ile anlaşmaya vardı.
Galatasaray, Fredrik Midtsjö transferi için Hollanda ekibi Az Alkmaar ile anlaşmaya vardı. Oyuncu tarafı ile de büyük ölçüde anlaşan Sarı-Kırmızılılar, son detayların görüşülmesinin ardından transferi resmiyete kavuşturacak.
Norveçli orta saha oyuncusu, 29 Temmuz akşamı İstanbul'da olacak. AZ Alkmaar'ın Tuzla City ile oynadığı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Fredrik Midtsjö, 61. dakikada oyuna girdi.