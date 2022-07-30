Abdullah Avcı'dan Süper Kupa yorumu! "Hak ettiğimiz Süper Kupa finalini kazandık"

Avcı, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak istediklerinin altını çizerek, "Ulaşılabilir hedef Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek. Avrupa'da her takımın organizasyonu var, kolay maç yok. Trabzonspor'un da gücü var. Umarım uzun zaman sonra play-off'tan gelen takım oluruz. Türk futbolu, Trabzonspor ve marka değeri adına o sahnede olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu .

Abdullah Avcı, bu sene başlamasına karar verilen Rezerv Lig hakkında, "Bir de Rezerv Lig diye bir şey açılıyor. İçeriğinin, şu an itibarıyla uygulamasının doğru olmadığını düşünüyorum. 12 sene önce bunun araştırmasını yapan bir teknik adamım ama Rezerv Lig'in rekabet içinde olması gerekiyor. Tesislerde Rezerv Lig oynanmaz, bu oyuncuya katkı sağlamaz. Uygulaması daha önce oldu. 21 Yaş Altı Ligi bir sene sonra kalktı. 'Rezerv Lig'i bugün kuruyoruz, bir hafta sonra başlıyoruz.' demek doğru değil. Rezerv Lig, açılımı başka türlü olursa katkı sağlayacağını düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.