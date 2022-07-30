Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ahmet Ağaoğlu Süper Kupa maçının ardından açıkladı! "1-2 transfer daha..."
Giriş Tarihi: 31.7.2022 00:55 Son Güncelleme: 31.7.2022 00:57

Ahmet Ağaoğlu Süper Kupa maçının ardından açıkladı! "1-2 transfer daha..."

AA
Ahmet Ağaoğlu Süper Kupa maçının ardından açıkladı! 1-2 transfer daha...

Turkcell Süper Kupa maçında Demir Grup Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'un kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeni sezona kupayla başladıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Ağaoğlu, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Karşılaşmayı değerlendiren Ahmet Ağaoğlu, "Sahada güzel bir mücadele vardı. Hazırlık maçlarının aksine çok farklı performans ortaya koyduk. Sezona kupayla başladık. İnşallah devamı gelir." ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu oynayacaklarını hatırlatan bordo-mavili kulübün başkanı, "Beklentimiz UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off'u geçip gruplara kalmak. Hem finansal hem de sportif açıdan son derece önemli. Orada bir galibiyette aldığınız para, Süper Lig'de 19 galibiyette almış olduğunuz paraya denk geliyor. İlk defa ülke olarak eleme maçlarına konu olduk. Bu da bizim şanssızlığımız. Hayırlısı olsun. Takımımızın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacağına inanıyorum. Bundan eminim." diye konuştu.

Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Ağaoğlu, "Diğer kulüplerin sürekli olarak yaptığı transferler bizim taraftarlarımızın kafasında soru işareti oluşturmuş olabilir. Şampiyon olmuş ve oturmuş bir takımız. İki oyuncumuz ayrıldı ve 5 takviye yaptık. Önümüzdeki günlerde 1-2 transferi daha gerçekleştirip, yolumuza bakacağız." şeklinde görüş belirtti.

Göreve geldiklerinden bu yana birçok açından önemli mesafe kat ettiklerini vurgulayan Ahmet Ağaoğlu, "Dört yılda en fazla galibiyet alan, en fazla puan toplayan, en az mağlubiyet yaşayan ve en fazla kupa kazanan takımız. Sıkıntılı bir sürecin içinden bu noktaya geldik. Hocamızla kimya tamamen tuttu. Kurumuş bir süngeri su kovasının içine sokarsınız ve o da suyu bir anda çeker ya, onun gibi bir şey oldu. İstikrar son derece önemli. İstikrarı sağladığınız zaman başarıyı kovalıyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | AK Parti'den EYT açıklaması! Tarih belli oldu...
Fındık fiyatları 2022 rakamları Başkan Erdoğan açıklaması ile belli oldu! Fındık fiyatları ne kadar oldu?
Tayvan hattında savaş hareketliliği! Çin ABD’yi açık açık tehdit etti
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Fındık alım fiyatlarını açıkladı
Hansu İrem kimdir? İlhan İrem’in eşi Hansu İrem kaç yaşında, aslen nereli ve çocuğu var mı?
AÖF açıköğretim fakültesi taban puanları, başarı sıralamaları 2022 tablosu! YÖK ile 2 yıllık ve 4 yıllık açıköğretim bölümleri taban puanları
Son dakika haberleri: Ülke puanında büyük müjde! Başakşehir ve Konyaspor'un galibiyetleri sonrası...
Sigaraya zam mı var, yeniden zam geldi mi? 30 Temmuz 2022 marka marka en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları güncel listesi
SON DAKİKA Aile Destek Programı ödemeleri yatıyor! 2022 e devlet Aile Destek Paketi başvuru şartları neler, başvurular nasıl ve nereden yapılır?
Son dakika: Süper Kupa Trabzonspor'un! Fırtına'dan 4 gollü zafer...
ARKADAŞINA GÖNDER
Ahmet Ağaoğlu Süper Kupa maçının ardından açıkladı! "1-2 transfer daha..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA