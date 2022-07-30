Hakemlere yüzde 100 zam... Müsabaka ücretleri ikiye katlandı

2022-2023 Sezonu öncesi futbol hakemlerinin alacakları ücretler güncellendi. Profesyonel liglerdeki müsabaka ücretlerine yüzde yüz zam yapıldı. Böylece müsabaka ücretleri geride bıraktığımız yıla göre iki katına çıktı. Ayrıca Spor Toto Süper Lig'de görev yapacak olan bütün hakemlerle sözleşme imzalanacağı ve "Profesyonel Hakemlik" sisteminin tüm hakemlere uygulanacağı öğrenildi. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre Spor Toto Süper Lig Hakemi Maç Ücreti 20 bin lira, Süper Lig Var Hakemi Ücreti 10 bin lira, Süper Lig Avar Hakemi Ücreti ise beş bin lira oldu. Birinci Lig Hakem Maç Ücretleri altı bin 660 lira, İkinci Lig Hakem Maç Ücretleri dört bin 104 lira, Üçüncü Lig Hakem Maç Ücretleri bin 760 lira oldu. Spor Toto Birinci Lig Var Hakemi Maç Ücretleri altı bin 800 lira, Birinci Lig Avar Hakemi Maç Ücretleri ise üç bin 400 lira olarak güncellendi.

GÖZLEMCİ ÜCRETLERİ DE GÜNCELLENDİ

Güncellemelere göre Yardımcı Hakemler Spor Toto Süper Lig'de maç başına sekiz bin 800 lira, Spor Toto Birinci Lig'de maç başına üç bin 630 lira, İkinci Lig'de maç başına iki bin 344 lira, Üçüncü Lig'de ise maç başına bin 266 lira ücret alacak. Müsabakalarda Dördüncü Hakemler ise yine maç başına olarak; Süper Lig'de altı bin, Birinci Lig'de bin 860 lira, İkinci Lig'de iki bin 46 lira, Üçüncü Lig'de ise bin 78 lira ücret alacak. Yeni sezonda Gözlemci Müsabaka Ücretleri'nde de güncellemeye gidildi. Değişikliklere göre; Gözlemciler Spor Toto Süper Lig'de maç başına iki bin 660 lira, Spor Toto Birinci Lig'de maç başına bin 450 lira, İkinci Lig'de maç başına bin 24 lira, Üçüncü Lig'de ise maç başına 804 lira ücret alacak.