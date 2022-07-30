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Giriş Tarihi: 31.7.2022 01:10

Rıza Çalımbay'dan Süper Kupa yorumu! "Transferlerde geç kaldık"

AA
Rıza Çalımbay’dan Süper Kupa yorumu! Transferlerde geç kaldık

Turkcell Süper Kupa maçında Trabzonspor'a 4-0 mağlup olan Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, yaptıkları hataların sonucu belirlediğini söyledi. Çalımbay, "Beklemediğimiz hatalı goller yedik" dedi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmaya iyi başladıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Baskıyla yapılan bir faul, hakemin oyunu durdurmaması ve korner sonrasında gol olması oyuncularda da sıkıntı oluşturdu. İkinci yarıya atak başladık. Beklemediğimiz hatalı goller yedik. Ancak sezon başında böyle şeyler olabilir. Ne olursa olsun takımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Süper Kupa oynamanın önemine değinen Çalımbay, eksik kadroyla İstanbul'a geldiklerini ve bazı bölgelere takviye gerektiğini aktardı.

Trabzonspor'u galibiyetinden ötürü kutlayan tecrübeli teknik adam, "Hem Avrupa hem lig mutlaka kuvvetli ve alternatifli bir takım yapmamız gerekiyor. Bugün kanatları değiştirdiğimizde kanat olmayan arkadaşlarımızı oyuna aldık. Bizim için büyük bir ders oldu. İhtiyacımız olan oyuncuları almamız ve hata yapmadan işimize bakmamız gerekiyor. Transferlerde geç kaldık. Büyük takımlar gibi 3-5 milyon avro verip oyuncu alma şansımız yok. Bir oyuncuyu 1 ay bekledik, alamadık." diye konuştu.

Çalımbay, Galatasaray'dan transferi gündemde olan Morutan'da sadece menajerlerle ilgili küçük bir problem olduğunu ve yakın zamanda bu sorunun çözüleceğini düşündüğünü aktararak sözlerini tamamladı.

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Rıza Çalımbay'dan Süper Kupa yorumu! "Transferlerde geç kaldık"
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