Rıza Çalımbay'dan Süper Kupa yorumu! "Transferlerde geç kaldık"

Süper Kupa oynamanın önemine değinen Çalımbay, eksik kadroyla İstanbul'a geldiklerini ve bazı bölgelere takviye gerektiğini aktardı.

Trabzonspor'u galibiyetinden ötürü kutlayan tecrübeli teknik adam, "Hem Avrupa hem lig mutlaka kuvvetli ve alternatifli bir takım yapmamız gerekiyor. Bugün kanatları değiştirdiğimizde kanat olmayan arkadaşlarımızı oyuna aldık. Bizim için büyük bir ders oldu. İhtiyacımız olan oyuncuları almamız ve hata yapmadan işimize bakmamız gerekiyor. Transferlerde geç kaldık. Büyük takımlar gibi 3-5 milyon avro verip oyuncu alma şansımız yok. Bir oyuncuyu 1 ay bekledik, alamadık." diye konuştu.

Çalımbay, Galatasaray'dan transferi gündemde olan Morutan'da sadece menajerlerle ilgili küçük bir problem olduğunu ve yakın zamanda bu sorunun çözüleceğini düşündüğünü aktararak sözlerini tamamladı.