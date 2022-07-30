Beşiktaş'ın Rangers'a transfer olan genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz için daha önce nabız yoklayan Torino, amacına ulaşamamıştı. İtalyan ekibi, bu kez başka bir isim için siyah-beyazlı kulübün kapısına dayandı: Emirhan İlkhan…
Beşiktaş'ta geçen sezon teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde A Takım ile süre almaya başlayan, performansıyla da beğeni toplayan 18 yaşındaki orta sahanın sözleşmesinde 4.5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi olduğu, Torino'nun da bu rakamı ödeyebileceğini Kartal'a ilettiği bildirildi.
Beşiktaş altyapısından yetişen genç futbolcu, geçen sezon A Takım ile 12 maça çıktı, 1 de gol atmayı başardı. Ayrıca Ümit Milli Takım'da da 2 resmi karşılaşmada görev aldı.
Yıldız adayı, 17 Haziran'da Beşiktaş ile kontratını uzatmış, 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.