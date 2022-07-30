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Giriş Tarihi: 30.7.2022 11:06

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Serbest kalma bedelini ödeyecekler...

SPOR SERVİSİ
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta sürpriz ayrılık! Serbest kalma bedelini ödeyecekler...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta transferde Emirhan İlkhan sürprizi yaşanıyor... 4.5 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğunu siyah-beyazlılara bildiren Torino, Emirhan İlkhan ile de görüşmelere başladı. Süreç olumlu ilerliyor.

Beşiktaş'ın Rangers'a transfer olan genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz için daha önce nabız yoklayan Torino, amacına ulaşamamıştı. İtalyan ekibi, bu kez başka bir isim için siyah-beyazlı kulübün kapısına dayandı: Emirhan İlkhan…

Beşiktaş'ta geçen sezon teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde A Takım ile süre almaya başlayan, performansıyla da beğeni toplayan 18 yaşındaki orta sahanın sözleşmesinde 4.5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi olduğu, Torino'nun da bu rakamı ödeyebileceğini Kartal'a ilettiği bildirildi.

Ardından Emirhan cephesiyle de iletişime geçen İtalyan kulübünün, sözleşme süresi ve maaş konusunda görüşmeler yaptığı aktarıldı.

SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 20 PAY

Sürecin olumlu ilerlediği ve küçük detayların incelendiği belirtilirken, mukavelede sonraki satıştan %20 pay olduğu öğrenildi.

Beşiktaş altyapısından yetişen genç futbolcu, geçen sezon A Takım ile 12 maça çıktı, 1 de gol atmayı başardı. Ayrıca Ümit Milli Takım'da da 2 resmi karşılaşmada görev aldı.

Yıldız adayı, 17 Haziran'da Beşiktaş ile kontratını uzatmış, 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Serbest kalma bedelini ödeyecekler...
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