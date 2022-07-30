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Giriş Tarihi: 30.7.2022 10:50 Son Güncelleme: 30.7.2022 10:51

Son dakika haberleri: Ülke puanında büyük müjde! Başakşehir ve Konyaspor'un galibiyetleri sonrası...

UĞUR ÇEM
Son dakika haberleri: Ülke puanında büyük müjde! Başakşehir ve Konyaspor’un galibiyetleri sonrası...

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir ve Arabam.com Konyaspor, aldıkları galibiyetlerin ardından ülke puanına ciddi katkılar sağlamış oldular.

Türkiye'nin son yıllarda Avrupa kupalarında aldığı üzücü sonuçlar yerini mutluluğa bıraktı.

Ülkemizi gururla temsil eden ekiplerimizden Medipol Başakşehir, Konferans Ligi 2. ön elemesinde Maccabi Netanya'yı rövanşta 1-0 devirirken Arabam. com Konyaspor, BATE Borisov'u sahasında 2-0 ile geçerek bir üst tura adını yazdırdı.

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde Dinamo Kiev'e 2-1 yenilerek Avrupa Ligi'ne gitti.

YERİMİZ DEĞİŞMEDİ

Türkiye çifte galibiyetle hanesine 0.400 katsayı yazdırdı. Temsilcilerimiz sayesinde puanını 21.100'e yükselten ülkemizin, 20. basamaktaki yeri değişmedi. Rakiplerimizden Hırvatistan, kötü bir haftayı geride bıraktı.

Balkan temsilcisi, 0.250 puan alıp 22.650'ye çıkabilirken sıralamada bir basamak düştü. Danimarka 22.825'e yükselip tırmanışını sürdürürken, Çekya 23.425, Yunanistan 23.850 ve İsviçre 24.175 ile haftanın kapanışını verdi.

Hırvatistan'dan 2, Yunanistan ve Ukrayna'dan da 1'er ekip Avrupa'ya havlu attı.

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Son dakika haberleri: Ülke puanında büyük müjde! Başakşehir ve Konyaspor'un galibiyetleri sonrası...
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