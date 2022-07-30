Son dakika haberleri: Ülke puanında büyük müjde! Başakşehir ve Konyaspor’un galibiyetleri sonrası...

Türkiye'nin son yıllarda Avrupa kupalarında aldığı üzücü sonuçlar yerini mutluluğa bıraktı.
Ülkemizi gururla temsil eden ekiplerimizden Medipol Başakşehir, Konferans Ligi 2. ön elemesinde Maccabi Netanya'yı rövanşta 1-0 devirirken Arabam. com Konyaspor, BATE Borisov'u sahasında 2-0 ile geçerek bir üst tura adını yazdırdı.
Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde Dinamo Kiev'e 2-1 yenilerek Avrupa Ligi'ne gitti.
Balkan temsilcisi, 0.250 puan alıp 22.650'ye çıkabilirken sıralamada bir basamak düştü. Danimarka 22.825'e yükselip tırmanışını sürdürürken, Çekya 23.425, Yunanistan 23.850 ve İsviçre 24.175 ile haftanın kapanışını verdi.
Hırvatistan'dan 2, Yunanistan ve Ukrayna'dan da 1'er ekip Avrupa'ya havlu attı.