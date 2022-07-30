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Giriş Tarihi: 30.7.2022 19:43 Son Güncelleme: 30.7.2022 19:54

Son dakika: Süper Kupa'da Trabzonspor ile Sivasspor karşılaşıyor! İlk 11'ler belli oldu...

Son dakika: Süper Kupa’da Trabzonspor ile Sivasspor karşılaşıyor! İlk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberi... Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ve Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor, Süper Kupa finalinde karşılaşıyor. Saat 20.45'te başlayacak mücadele, ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.

TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, geçen sezonun Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Hugo, Dorukhan, Eren, Visca, Hamsik, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Cornelius

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Ulvestad, Robin Yalçın, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Yatabare

TRABZONSPOR ÜÇÜNCÜ, SİVASSPOR İLK KEZ OYNAYACAK

Trabzonspor Süper Kupa'da üçüncü, Demir Grup Sivasspor ise ilk kez mücadele edecek. Bordo-mavili takım, organizasyonda daha önce çıktığı iki maçı da kazanarak kupayı müzesine götürdü.

Trabzonspor, 2010 yılında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Bursaspor'u 3-0, 2021 yılında da yine aynı statta Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu.

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Son dakika: Süper Kupa'da Trabzonspor ile Sivasspor karşılaşıyor! İlk 11'ler belli oldu...
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