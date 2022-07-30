Son dakika: Süper Kupa’da Trabzonspor ile Sivasspor karşılaşıyor! İlk 11’ler belli oldu...

TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, geçen sezonun Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Hugo, Dorukhan, Eren, Visca, Hamsik, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Cornelius
SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Ulvestad, Robin Yalçın, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Yatabare
Trabzonspor, 2010 yılında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Bursaspor'u 3-0, 2021 yılında da yine aynı statta Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu.