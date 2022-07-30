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Giriş Tarihi: 30.7.2022 14:43

VavaCars Fatih Karagümrük Lawrence Nicholas'i transfer etti

İHA
VavaCars Fatih Karagümrük Lawrence Nicholas’i transfer etti

Fatih Karagümrük, Nijeryalı genç futbolcu Lawrence Nicholas’ı kadrosuna kattığını duyurdu. Karagümrük'te ayrıca, Efe Tatlı'nın ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlılar son olarak Khimki forması giyen Anwan Lawrence Nicholas'ı transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Karagümrük'e hoş geldin Anwan Lawrence Nicholas. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Anwan Lawrence Nicholas'ı kadromuza kattık. Son olarak Rusya Premier Ligi ekiplerinden Khimki forması giyen Nijeryalı oyuncu, kariyerine Karagümrük'te devam edecek. Yeni transferimiz Anwan Lawrence Nicholas'a hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

EFE TATLI'DAN KÖTÜ HABER

VavaCars Fatih Karagümrük'ün genç futbolcusu Efe Tatlı'nın ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiği bildirildi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, antrenman sırasında dizine darbe alan 20 yaşındaki futbolcunun gerçekleştirilen kontrollerinde ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiği belirtilerek, "Yaşadığı talihsiz sakatlıktan ötürü ön çapraz bağ ameliyatı olacak Efe Tatlı'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

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VavaCars Fatih Karagümrük Lawrence Nicholas'i transfer etti
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