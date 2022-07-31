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Giriş Tarihi: 31.7.2022 19:59

Arthur Masuaka kimdir? Adı Beşiktaş'la anılan Arthur Masuaka kaç yaşında, nereli ve hangi mevkide oynuyor?

Arthur Masuaka kimdir? Adı Beşiktaş’la anılan Arthur Masuaka kaç yaşında, nereli ve hangi mevkide oynuyor?

Beşiktaş'ta transfer bitmek bilmiyor! Rıdvan Yılmaz'ın transferinin ardından, sol bek mevkisi için bir transfer yapmak isteyen Beşiktaş, Westham United'in yıldız ismi Arthur Masuaka'yı gündeme aldı. Peki, Arthur Masuaka kimdir? Adı Beşiktaş'la anılan Arthur Masuaka kaç yaşında, nereli ve hangi mevkide oynuyor?

Arthur Masuaka kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor soruları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transfer olmasının ardından adı bir süredir Beşiktaşla anılan Arthur Masuaka ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Arthur Masuaka kimdir? Adı Beşiktaş'la anılan Arthur Masuaka kaç yaşında, nereli ve hangi mevkide oynuyor?

ARTHUR MASUAKU KİMDİR?

Tam adı Fuka-Arthur Masuaku Kawela olan futbolcu, 7 Kasım 1993 tarihinde Fransa'nın Lille kentinde dünyaya geldi. Lille OM.S. Fives, Lens ve Valenciennes altyapılarında forma giyen Kongolu sol bek, 2014 yılında 300 bin Euro karşılığında Olympiakos'a transfer oldu. Yunan ekibiyle başarılı bir performans sergileyen 28 yaşındaki futbolcu, 2016 yılında 7.1 milyon Euro bonservis bedeliyle West Ham United'ın yolunu tuttu.

Son 6 sezondur İngiliz ekibinin formasını terleten Masuaku, geçtiğimiz sezon çıktığı 24 maçta 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. Kongo Milli Takımı'nın da formasını giyen 1.79 boyundaki sol bek, milli formayla çıktığı 11 maçta 1 gol attı.

Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Arthur Masuaku'nun West Ham United ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

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Arthur Masuaka kimdir? Adı Beşiktaş'la anılan Arthur Masuaka kaç yaşında, nereli ve hangi mevkide oynuyor?
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