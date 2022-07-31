Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Eren Elmalı, Süper Kupa'ya damga vurdu! Sosyal medyada gündem oldu
Giriş Tarihi: 31.7.2022 09:52 Son Güncelleme: 31.7.2022 09:57

Eren Elmalı, Süper Kupa'ya damga vurdu! Sosyal medyada gündem oldu

Eren Elmalı, Süper Kupa’ya damga vurdu! Sosyal medyada gündem oldu

Süper Kupa finalinde Sivasspor'u 4-0 mağlup eden Trabzonspor'da Kasımpaşa'dan transfer edilen Eren Elmalı, gösterdiği performansla maça damga vuran isimlerden biri oldu. Milli futbolcu sosyal medyada en çok konuşulan futbolculardan

Süper Kupa finalinde rakibi Sivasspor'u 4-0 mağlup eden Trabzonspor, bu kupayı üçüncü defa müzesine götürmeyi başardı ve bu alanda Fenerbahçe'yi yakaladı.

EREN ELMALI İLK MAÇINDA KUPA KAZANDI

Trabzonspor'un gollerini Cornelius (2), Larsen ve Bakasetas kaydetti. Maça damga vuran isimlerden bir tanesi de yeni transfer Eren Elmalı oldu. Trabzonspor ile ilk resmi maçına çıkan Eren Elmalı kupa kaldırmayı başardı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kasımpaşa'dan transfer edilen milli futbolcu, maçta gösterdiği performansla adından söz ettirdi. Yüzde 83.3 pas isabetiyle oynayan genç oyuncu, 45 kez topla buluşurken, 1/1 isabetli şutla maçı tamamladı.

Eren Elmalı, gösterdiği performansın ardından Trabzonspor taraftarının gönlünü kazandı. Elmalı, maçtan sonra sosyal medya hesabından kupa paylaşımı yaparak "Nasıl anlatayım seni sana" mesajını iletti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | AK Parti'den EYT açıklaması! Tarih belli oldu...
Sigaraya zam mı var, yeniden zam geldi mi? 30 Temmuz 2022 marka marka en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları güncel listesi
Tayvan hattında savaş hareketliliği! Çin ABD’yi açık açık tehdit etti
Son dakika haberleri: Ülke puanında büyük müjde! Başakşehir ve Konyaspor'un galibiyetleri sonrası...
Fındık fiyatları 2022 rakamları Başkan Erdoğan açıklaması ile belli oldu! Fındık fiyatları ne kadar oldu?
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Fındık alım fiyatlarını açıkladı
Hansu İrem kimdir? İlhan İrem’in eşi Hansu İrem kaç yaşında, aslen nereli ve çocuğu var mı?
3600 EK GÖSTERGE MAAŞ TABLOSU SON DAKİKA: 3600 ek gösterge kimlere verildi, ne zaman verilecek, hangi tarihten itibaren geçerli?
AÖF açıköğretim fakültesi taban puanları, başarı sıralamaları 2022 tablosu! YÖK ile 2 yıllık ve 4 yıllık açıköğretim bölümleri taban puanları
SON DAKİKA Aile Destek Programı ödemeleri yatıyor! 2022 e devlet Aile Destek Paketi başvuru şartları neler, başvurular nasıl ve nereden yapılır?
ARKADAŞINA GÖNDER
Eren Elmalı, Süper Kupa'ya damga vurdu! Sosyal medyada gündem oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA