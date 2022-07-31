Eren Elmalı, Süper Kupa’ya damga vurdu! Sosyal medyada gündem oldu

Süper Kupa finalinde rakibi Sivasspor'u 4-0 mağlup eden Trabzonspor, bu kupayı üçüncü defa müzesine götürmeyi başardı ve bu alanda Fenerbahçe'yi yakaladı.
EREN ELMALI İLK MAÇINDA KUPA KAZANDI
Trabzonspor'un gollerini Cornelius (2), Larsen ve Bakasetas kaydetti. Maça damga vuran isimlerden bir tanesi de yeni transfer Eren Elmalı oldu. Trabzonspor ile ilk resmi maçına çıkan Eren Elmalı kupa kaldırmayı başardı.
Eren Elmalı, gösterdiği performansın ardından Trabzonspor taraftarının gönlünü kazandı. Elmalı, maçtan sonra sosyal medya hesabından kupa paylaşımı yaparak "Nasıl anlatayım seni sana" mesajını iletti.