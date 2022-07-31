Galatasaray yeni sezon öncesi 7. hazırlık maçında İtalyan ekiplerinden Fiorentina ile karşı karşıya gelecek. Okan Burak'un ekibi, Serie A ekibini mağlup ederek, moral depolamak istiyor. Geride bıraktığı 6 maçta Galatasaray, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Peki, Fiorentina - Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fiorentina Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
Galatasaray-Fiorentina maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?
Bu akşam Untersberg Arena'da oynanacak Galatasaray-Fiorentina TSİ 19.00'da başlayacak. D-Smart 77. Kanal Spor Smart'tan naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.
GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI SONUÇLARI ŞU ŞEKİLDE
Galatasaray'ın hazırlık maçı sonuçları şu şekilde:
9 Temmuz Cumartesi:
Galatasaray 1-2 Sturm Graz (Merkur Arena)
13 Temmuz Çarşamba:
Galatasaray 0-1 MOL Fehervar (Profertil Arena Hartberg)
16 Temmuz Cumartesi:
Galatasaray 2-0 Sigma Olomouc (Profertil Arena Hartberg)
9 Temmuz Cumartesi:
Galatasaray 1-2 Sturm Graz (Merkur Arena)
13 Temmuz Çarşamba:
Galatasaray 0-1 MOL Fehervar (Profertil Arena Hartberg)
16 Temmuz Cumartesi:
Galatasaray 2-0 Sigma Olomouc (Profertil Arena Hartberg)
19 Temmuz Salı
Galatasaray 0-0 Pardubice (Sportzentrum Graz-Weinzödl)
24 Temmuz Pazar:
Galatasaray 2-1 Kasımpaşa (Nef Stadyumu)
27 Temmuz Çarşamba:
Galatasaray 1-1 Salernitana (Untersberg Arena)