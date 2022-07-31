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Giriş Tarihi: 31.7.2022 11:33

Fiorentina - Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fiorentina Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Fiorentina - Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fiorentina Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Fiorentina Galatasaray maçı hangi kanalda sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında devam eden Galatasaray, Serie A'nın güçlü ekiplerinden Fiorentina ile hazırlık maçı oynayacak. Bu noktada, Fiorentina Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta soruları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fiorentina - Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Fiorentina Galatasaray maçı yayın kanalı

Galatasaray yeni sezon öncesi 7. hazırlık maçında İtalyan ekiplerinden Fiorentina ile karşı karşıya gelecek. Okan Burak'un ekibi, Serie A ekibini mağlup ederek, moral depolamak istiyor. Geride bıraktığı 6 maçta Galatasaray, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Peki, Fiorentina - Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fiorentina Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray-Fiorentina maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Bu akşam Untersberg Arena'da oynanacak Galatasaray-Fiorentina TSİ 19.00'da başlayacak. D-Smart 77. Kanal Spor Smart'tan naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI SONUÇLARI ŞU ŞEKİLDE

Galatasaray'ın hazırlık maçı sonuçları şu şekilde:

9 Temmuz Cumartesi:

Galatasaray 1-2 Sturm Graz (Merkur Arena)

13 Temmuz Çarşamba:

Galatasaray 0-1 MOL Fehervar (Profertil Arena Hartberg)

16 Temmuz Cumartesi:

Galatasaray 2-0 Sigma Olomouc (Profertil Arena Hartberg)

9 Temmuz Cumartesi:

Galatasaray 1-2 Sturm Graz (Merkur Arena)

13 Temmuz Çarşamba:

Galatasaray 0-1 MOL Fehervar (Profertil Arena Hartberg)

16 Temmuz Cumartesi:

Galatasaray 2-0 Sigma Olomouc (Profertil Arena Hartberg)

19 Temmuz Salı

Galatasaray 0-0 Pardubice (Sportzentrum Graz-Weinzödl)

24 Temmuz Pazar:

Galatasaray 2-1 Kasımpaşa (Nef Stadyumu)

27 Temmuz Çarşamba:

Galatasaray 1-1 Salernitana (Untersberg Arena)

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Fiorentina - Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fiorentina Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
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