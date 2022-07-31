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Giriş Tarihi: 31.7.2022 21:12 Son Güncelleme: 31.7.2022 21:52

Galatasaray, Fredrik Midtsjö transferini resmen açıkladı!

AA
Galatasaray, Fredrik Midtsjö transferini resmen açıkladı!

Galatasaray Kulübü, bir süredir transferi gündemde olan 29 yaşındaki Norveçli orta saha Fredrik Midtsjö için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Fredrik Midtsjö'nun transferi konusunda AZ Alkmaar ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö, İstanbul'a geldi. Hollanda'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 28 yaşındaki oyuncuyu, sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri karşıladı.

Fredrik Midtsjö, daha sonra kendisi için bekletilen araçla havalimanından ayrıldı. Tecrübeli oyuncunun yarın sağlık kontrolleri sonrası sarı-kırmızılı takımla sözleşme imzalaması bekleniyor. Galatasaray, Midtsjö'nün transferi için kulübü AZ Alkmaar ile görüşmelere başlandığını duyurmuştu.

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Galatasaray, Fredrik Midtsjö transferini resmen açıkladı!
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