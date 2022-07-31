Okan Buruk'tan Fredrik Midtsjö yorumu! "Özellikle ayakları iyi bir oyuncu seçtik"

"LİGE İYİ BAŞLAMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Süper Lig'e psikolojik ve fiziksel açıdan hazır olduklarını söyledi. Buruk, 7 Ağustos Pazar günü deplasmanda yapacakları Fraport TAV Antalyaspor maçına kadar Midtsjö haricinde bir oyuncu daha alabileceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Fiziksel ve konsantrasyon olarak lige hazır olduğumuzu gösterdik. Bu bir hazırlık maçı. Stat atmosferi yok, zemin iyi değil ve buna rağmen yüzde 100'ünü veren, lig maçı gibi oynayan bir takım vardı. Bu bizim için çok değerli. Bunu da hafta sonu lige taşıyacağız. Lige iyi başlamak çok önemli. Geçen seneden hazır, iyi bir takım olan Antalyaspor ile karşılaşacağız. Bizim ne yapacağımız çok önemli. Lige psikolojik ve fiziksel olarak hazırız. Kadroya yeni gelecek oyuncular olacak. Antalyaspor maçına kadar 1 gözüküyor ama belki 1 oyuncu daha alabiliriz. Ne kadar geniş kadro kurarsak bizim için o kadar iyi olacak."