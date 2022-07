Okan Buruk'tan Fredrik Midtsjö yorumu! "Özellikle ayakları iyi bir oyuncu seçtik"

Görüşmelere başlanan ve İstanbul'a gelen AZ Alkmaar'ın orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö'yü değerlendiren Buruk, "Oyuncunun bir an önce aramıza katılması gerekiyor. Biz iyi oyunculara sahibiz. Midtsjö iyi bir takım oyuncusu, iyi bir profesyonel. Her sene ortalama 40-42 maç oynaması önemli. Hem toplu oyunda hem de topsuz oyunda bize destek vereceğini düşünüyoruz. Özellikle ayakları iyi bir oyuncu seçtik. Biz oynayan bir takımız. Bizi öne taşıyacak bir oyuncu. Bize katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yine transferlerimiz olacak. Her bölgeye transfer yapmak istiyoruz. Takımımızı en güçlü hale getirmek istiyoruz. Zor bir sezon olacak. Geçen senenin ardından bu senenin çok daha iyi geçmesini istiyoruz. Oyuncularımız ve yönetimimiz en iyisini yapmaya çalışıyor. İnşallah güçlü, şampiyonluk yarışında en iyisini yapan ve bütün performansını veren bir takım olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.