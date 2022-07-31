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Giriş Tarihi: 31.7.2022 11:35 Son Güncelleme: 31.7.2022 11:38

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzon yerel basınında "Süper Kupa" sevinci

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzon yerel basınında Süper Kupa sevinci

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzon yerel basını, Süper Kupa maçında Sivasspor'u 4-0 yenen ve tarihinde üçüncü kez Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor'a övgü yağdırdı. İşte o manşetler...

Trabzon yerel basını, Turkcell Süper Kupa karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yenen ve tarihinde üçüncü kez Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor'a övgü yağdırdı.

Karadeniz'de Sonnokta gazetesi ön ve arka sayfasının tamamında, "Süper Adamlar Gururla Sunar", "Trabzonspor Süper Lig'in ardından Süper Kupa'yı da kazandı" başlıklarına yer verdiği haberinde, Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı ve kaleci Uğurcan Çakır'ın kupa kaldırdığı fotoğraf ile bordo-mavili takımın kupalı sevinç fotoğrafını kullandı.

Günebakış gazetesi de ön ve arka sayfasının tamamında takımın kupalı sevinç fotoğrafını paylaşarak, "Kupaların Süper Efendisi Trabzon", "Trabzonspor Olimpiyat'ta Sivas'ı dağıttı, Süper Kupa ile sezonu açtı", "Yeni sezona fırtına gibi giren bordo-mavililer, düşman çatlattı" başlıklarıyla kupa sevincini okuyucularına duyurdu.

Taka Gazetesi de ilk sayfasında "Kupaların Efendisi" başlığına yer verdiği haberinin son sayfasında, takımın kupalı sevinç fotoğrafı ile "Süper Şampiyona 4-0 Süper Kupa" başlığıyla haberini paylaştı.

Kuzey Ekspres Gazetesi de ilk sayfasında "Kupa Avcısı Trabzonspor", son sayfasında da takımın sevinç fotoğrafları ile "Süper Trabzon", "Şampiyon, Sivaspor'u Olimpiyat'ta gömdü 3. kez kupanın sahibi oldu" ifadelerine yer verdi.

Karadeniz Gazetesi de ilk sayfasında takımın kupalı sevinç fotoğrafı ile "Dört dörtlük süper şampiyon" başlığını kullanırken, son sayfasında ise "Yeni sezona fırtına gibi girdik, Sivasspor'u devirip Süper Kupa'yı 3'üncü kez müzemize götürdük", "Süpersiniz süper" değerlendirmelerinde bulundu.

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Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzon yerel basınında "Süper Kupa" sevinci
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