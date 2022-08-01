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Giriş Tarihi: 1.8.2022 19:41

Alanyaspor, Oussama Targhalline'yi kiraladı

AA
Alanyaspor, Oussama Targhalline’yi kiraladı

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Fransa'nın Olimpik Marsilya takımından 20 yaşındaki Faslı orta saha Oussama Targhalline'yi sezon sonuna kadar kiraladı.

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, transfer çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Çalışmalar kapsamında Oussama Targhalline ile kiralık olarak sözleşme imzaladıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Kendisi aynı zamanda Fas Milli Takımı'nda forma giyen ve hocamızın da istediği bir oyuncu. Kulübümüze ve takımımıza katkı sağlayacağına inanıyoruz. Hem kulübümüze hem de Oussama'ya hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Oussama Targhalline ise Alanyaspor kadrosunda yer almaktan mutlu olduğunu ifade ederek, herkes için iyi bir sezon temenni etti.

Transferin herkes için hayırlı olmasını dileyen Targhalline, "Takım arkadaşlarımla birlikte çalışmak için şimdiden sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından Oussama Targhalline, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak turuncu-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

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Alanyaspor, Oussama Targhalline'yi kiraladı
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