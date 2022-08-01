Beşiktaş, Emirhan İlkhan’ın yerini Kerem Atakan Kesgin’le dolduracak!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan, İtalyan ekibi Torino'ya gitmek için gün sayıyor. Siyah-beyazlılar, futbolcunun boşluğunu doldurmak için düğmeye bastı.

BEŞİKTAŞ, KEREM ATAKAN KESGİN'İ İSTİYOR

A Spor'un haberine göre; siyah-beyazlılar, Emirhan İlkhan'ın yerine Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i transfer etmek için çalışmalara başladı.

FUTBOLCUNUN SÖZLEŞMESİ VE DEĞERİ

Merkez orta sahada, 10 numara ve sağ açık mevkilerine oynayabilen futbolcunun Sivasspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023'e kadar devam ediyor. 21 yaşında ve 1.76 boyundaki futbolcuya Transfermarkt verilerine göre 1 milyon euro değer biçiliyor.

EMİRHAN İTALYA YOLCUSU

Emirhan İlkhan'ın çarşamba günü İtalya'ya gidip Torino için sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor. İtalyan ekibi, genç futbolcunun 4.5 milyon Euroluk serbest kalma bedelini tek seferde ödeyecek.

