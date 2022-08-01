Emirhan İlkhan transferinde gerçek ortaya çıktı! Beşiktaş’tan habersiz...

Emirhan İlkhan'ın sözleşmesinde yer alan 4.5 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan %15 pay maddesini ödemeyi kabul eden Torino'nun bugün Beşiktaş'ın banka hesabına sözkonusu rakamı gönderip transferi sonuçlandırması bekleniyor. Bu sürpriz transferin hikâyesinin ise haziran ayında başladığı ortaya çıktı.

Beşiktaş'la 3 yıllık kontrat imzalayan 18 yaşındaki orta saha, menajeri tarafından özel antrenörle birlikte idman yapması için Sırbistan'a götürüldü. Bu sırada menajerin arka planda Torino ile görüştüğü ve bu gelişmeden siyah-beyazlıların haberi olmadığı belirtildi. İtalyan ekibinin, Emirhan'ın sözleşmesindeki çıkış maddesini de menajerden öğrendiği öne sürüldü.