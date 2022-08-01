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Giriş Tarihi: 1.8.2022 08:18

Emirhan İlkhan transferinde gerçek ortaya çıktı! Beşiktaş'tan habersiz...

Emirhan İlkhan transferinde gerçek ortaya çıktı! Beşiktaş’tan habersiz...

Beşiktaş'ın genç yıldız Emirhan İlkhan, Torino'ya transfer oluyor. Yetenekli futbolcunun transferindeki perde arkası ortaya çıktı. Bu sürpriz transferin hikâyesinin ise haziran ayında başladığı ortaya çıktı. İşte sürpriz transferin detayları...

Emirhan İlkhan'ın sözleşmesinde yer alan 4.5 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan %15 pay maddesini ödemeyi kabul eden Torino'nun bugün Beşiktaş'ın banka hesabına sözkonusu rakamı gönderip transferi sonuçlandırması bekleniyor. Bu sürpriz transferin hikâyesinin ise haziran ayında başladığı ortaya çıktı.

Beşiktaş'la 3 yıllık kontrat imzalayan 18 yaşındaki orta saha, menajeri tarafından özel antrenörle birlikte idman yapması için Sırbistan'a götürüldü. Bu sırada menajerin arka planda Torino ile görüştüğü ve bu gelişmeden siyah-beyazlıların haberi olmadığı belirtildi. İtalyan ekibinin, Emirhan'ın sözleşmesindeki çıkış maddesini de menajerden öğrendiği öne sürüldü.

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Emirhan İlkhan transferinde gerçek ortaya çıktı! Beşiktaş'tan habersiz...
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