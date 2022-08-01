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Giriş Tarihi: 1.8.2022 12:21

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal'dan Kerem Atakan Kesgin hamlesi! Emirhan İlkhan'ın yerine gelecek

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal’dan Kerem Atakan Kesgin hamlesi! Emirhan İlkhan’ın yerine gelecek

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Emirhan İlkhanTorino'ya göndermeye hazırlanan siyah beyazlılar, yerini Sivasspor'da forma giyen 22 yaşındaki futbolcu Kerem Atakan Kesgin ile doldurmak istiyor. İşte tüm detaylar...

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Transfer arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, genç oyuncusu Emirhan İlkhan'ı Torino'ya göndermeye hazırlanıyor. İtalyan ekibi, Emirhan için belirlenen satın almaya opsiyonunu vereceğini Beşiktaş'a iletti.

EMİRHAN YERİNE ATAKAN GELECEK

Beşiktaş, Emirhan İlkhan yerine transfer etmek istediği ismi buldu. A Spor'un haberine göre siyah beyazlılar, Sivasspor'da forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'i gündemine aldı.

Kerem Atakan Kesgin, Sivasspor'un Trabzonspor ile oynadığı Süper Kupa maçında da 28 dakika sahada kalmıştı.

Genç oyuncu, kariyerine Bucaspor altyapısında başlamış ve daha sonra Göztepe, Sivasspor'da oynamıştı.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal'dan Kerem Atakan Kesgin hamlesi! Emirhan İlkhan'ın yerine gelecek
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