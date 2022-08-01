Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe transferi duyurdu! Alioski'nin kiralık transferi için anlaşma sağlandı...
Giriş Tarihi: 1.8.2022 17:50 Son Güncelleme: 1.8.2022 18:20

Son dakika: Fenerbahçe transferi duyurdu! Alioski'nin kiralık transferi için anlaşma sağlandı...

Son dakika: Fenerbahçe transferi duyurdu! Alioski’nin kiralık transferi için anlaşma sağlandı...

Son dakika haberleri... Fenerbahçe Kulübü, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Ezgjan Alioski'nin kiralık transferi konusunda kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Kuzey Makedonyalı oyuncu Ezgjan Alioski'nin kiralık transferi konusunda kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Ezgjan Alioski'nin kiralık transferi konusunda kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır." denildi.

30 yaşındaki sol bekin bugün akşam saatlerinde İstanbul'da olacağı aktarıldı. Fenerbahçe'nin, oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katacağı öğrenildi.

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Son dakika: Fenerbahçe transferi duyurdu! Alioski'nin kiralık transferi için anlaşma sağlandı...
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