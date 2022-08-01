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Giriş Tarihi: 1.8.2022 10:25

Son dakika Trabzonspor haberleri: Abdullah Avcı'nın kupa mutluluğu! "Daha fazlasını..."

YUNUS EMRE SEL
Son dakika Trabzonspor haberleri: Abdullah Avcı’nın kupa mutluluğu! Daha fazlasını...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Süper Lig şampiyonluğunu yeni bir kupa ile taçlandıran tecrübeli çalıştırıcı, “Çok güzel şeyler kazanıyoruz ve kazanmaya da devam edeceğiz. Yeni bir hikâye için daha fazlasını istemeliyiz. Bu maçla birlikte başlangıcı yaptık” dedi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Sivasspor'u 4-0 gibi farklı bir skorla devirerek Turkcell Süper Kupa'yı kaldıran son şampiyon Trabzonspor'da karşılaşma sonrası parti vardı. Soyunma odasında 59 yaşına giren teknik direktör Abdullah Avcı'ya doğum günü sürprizi yapıldı. Ailesiyle birlikte fotoğrafının yer aldığı doğum günü pastasını çok beğenen tecrübeli çalıştırıcı, teşekkür konuşmasında takımından yeni kupalar istedi.

"BU ŞEHİR BENİ MUTLU EDİYOR"

Yakaladıkları başarının çok önemli olduğunu vurgulayan Avcı, "Sizinle beraber olmak, bu şehirde olmak, bu enerjide olmak beni çok mutlu ediyor. Çok güzel şeyler kazanıyoruz ve kazanmaya da devam edeceğiz. Yeni bir hikâye yazmak için daha fazlasını istememiz lazım. Biz bu maçla birlikte başlangıcı yaptık" dedi.

"EN BÜYÜK HEDİYEYİ VERDİNİZ"

Cuma günü İstanbulspor maçıyla Süper Lig'in startını vereceklerini hatırlatan Trabzonspor Teknik Direktörü, "Önce lig, sonra da Şampiyonlar Ligi'ne başlayacağız. Kısa vadedeki hedeflerimiz bunlar. Bunlara ulaşacağımızı biliyoruz. Benim için en büyük hediyelerden biri bugün aldığımız kupa. Hepinize teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

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Son dakika Trabzonspor haberleri: Abdullah Avcı'nın kupa mutluluğu! "Daha fazlasını..."
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