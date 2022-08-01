Taylan Antalyalı, Galatasaray’ın şampiyonluğu için iddialı!

Bu sezon Avrupa'da oynamayacak olmalarının sorulması üzerine Taylan Antalyalı, "Avrupa'da olmamak avantaj gibi gözükse de Galatasaray'ın her zaman Avrupa'da, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA Avrupa Ligi'nde olan bir kulüp ve orada olmayı hak eden bir kulüp. O yüzden bu aslında bizim için üzüntü verici. Orada olmadığımız için çok üzgünüz. Bu sezonu bir daha yaşamamak adına ona göre çalışıyoruz. Umarım ligde şampiyonluğa ulaşırız ve önümüzdeki sezonlar Avrupa'da aynı şekilde devam ederiz" ifadelerini kullandı.