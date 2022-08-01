Trabzonspor’da hedef eski Beşiktaşlı! Golcü oyuncu için görüşmeler hızlandı

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, yeni sezona da iddailı bir giriş istiyor. Yine şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olan bordo-mavililer, transferde de ciddi çalışmalar yapıyor.
Kadrosunu yeni takviyelerle güçlendiren Fırtına, sezonun başlamasına kısa bir süre kala yeni bir golcü oyuncuyu transfer etmenin peşinde.
Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren ve şu an Chelsea kampında bulunan Belçikalı yıldız için temaslar sıklaştırıldı.
SÜREÇ UZAYABİLİR
Batshuayi'nin İngiltere'den de bazı takımlarla görüşme halinde olduğu, Trabzonspor'un yabancı kontenjanı nedeniyle sürecin uzayabileceği ifade edildi.
Michy Batshuayi, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta 14 gol ve 5 asistle oynadı.