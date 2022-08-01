Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'da hedef eski Beşiktaşlı! Golcü oyuncu için görüşmeler hızlandı
Giriş Tarihi: 1.8.2022 22:06 Son Güncelleme: 1.8.2022 22:08

Trabzonspor'da hedef eski Beşiktaşlı! Golcü oyuncu için görüşmeler hızlandı

Trabzonspor’da hedef eski Beşiktaşlı! Golcü oyuncu için görüşmeler hızlandı

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, yeni sezona da iddialı bir giriş yapmanın peşinde. Yaz transfer dönemini sakin geçiren bordo-mavililer, transferde yönünü Beşiktaş'ın eski golcüsüne çevirdi.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, yeni sezona da iddailı bir giriş istiyor. Yine şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olan bordo-mavililer, transferde de ciddi çalışmalar yapıyor.

Kadrosunu yeni takviyelerle güçlendiren Fırtına, sezonun başlamasına kısa bir süre kala yeni bir golcü oyuncuyu transfer etmenin peşinde.

Skorer'in haberine göre; Trabzonspor'da Michy Batshuayi için kulübü Chelsea ile kiralama yönünde görüşmeler devam ediyor.

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren ve şu an Chelsea kampında bulunan Belçikalı yıldız için temaslar sıklaştırıldı.

SÜREÇ UZAYABİLİR

Batshuayi'nin İngiltere'den de bazı takımlarla görüşme halinde olduğu, Trabzonspor'un yabancı kontenjanı nedeniyle sürecin uzayabileceği ifade edildi.

Michy Batshuayi, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta 14 gol ve 5 asistle oynadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Lise 1.Nakil başvuru sonuçları belli oldu! LGS Lise 1. nakil sonuç sorgulama e- Okul ekranı
SON DAKİKA: Kabine Toplantısı sona erdi! Kredi kartı ve kredi borçlarına yeni kolaylık geliyor: Masada 3 formül var!
KPSS 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ÖSYM tarih verdi! KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanır, erken açıklanır mı?
KPSS soruları ve cevapları yayınlandı! ÖSYM 2022 KPSS Lisans sınavı soruları cevap anahtarı kitapçığı PDF tıkla indir ekranı!
SON DAKİKA: Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan açıklamalar: "İhracatımızı 250 milyar dolar sınırına getirdik"
MEB Öğretmen il dışı tayin sonuçları sorgulama ekranı: Öğretmen il dışı atama sonuçları bugün belli oluyor! 2022
Son dakika | MİT'ten kritik isme nokta atış: Suriye'de YPG/PKK'ya ağır darbe
TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler, peşinat ve vade süresi ne kadar? TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri 2022!
KPSS sınav soruları ve cevapları PDF ÖSYM İNDİR! 2022 KPSS Lisans sınavı soruları cevap anahtarı kitapçığı yayımlandı!
Sigaraya zam geldi mi, ne kadar oldu? 1 Ağustos 2022 son zamla birlikte JTI, BAT, Philip Morris en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları güncel listesi
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'da hedef eski Beşiktaşlı! Golcü oyuncu için görüşmeler hızlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA