Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli oluyor!
Giriş Tarihi: 2.8.2022 10:29

Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli oluyor!

Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli oluyor!

Avrupa kupalarında mücadele edecek olan temsilcilerimiz Trabzonspor, Fenerbahçe, Konyaspor ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri bugünkü kura sonucunda belli olacak. Play-off kuralarından UEFA Şampiyonlar Ligi TSİ bugün 13.00'te, Avrupa Ligi TSİ 14.00'te, Avrupa Konferans Ligi ise TSİ 15.00'te başlayacak.

Avrupa futbolunun en önemli üç organizasyonunda play-off eşleşmeleri, bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde düzenlenecek kura törenleriyle belli olacak. Play-off kuralarından UEFA Şampiyonlar Ligi TSİ bugün 13.00'te, Avrupa Ligi TSİ 14.00'te, Avrupa Konferans Ligi ise TSİ 15.00'te başlayacak.

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak Trabzonspor'un muhtemel rakibi, Danimarka temsilcisi Kopenhag'ın yanı sıra Kızılyıldız-Pyunik, Sheriff-Viktoria Plzen ve Ludogorets-Dinamo Zagreb eşleşmelerini geçen takımlardan birisi olacak.

Bordo-mavili ekip, play-off turunu geçmesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, elenmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak.

FENERBAHÇE İLE SLOVACKO EŞLEŞMİŞTİ

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam eden Fenerbahçe'nin, 3. eleme turundaki rakibini geçmesi halinde play-off turundaki muhtemel rakibi de belirlenecek. Sarı-lacivertliler, 3. eleme turunda Çekya'nın Slovacko takımıyla karşılaşacak ve ilk maçını 4 Ağustos Perşembe günü evinde oynayacak.

SİVASSPOR PLAY-OFF TURUNDAN BAŞLAYACAK

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Demir Grup Sivasspor da Avrupa arenasındaki yoluna, UEFA Avrupa Ligi play-off turundan başlayacak.

BAŞAKŞEHİR VE KONYASPOR'UN RAKİPLERİ BELLİ OLMUŞTU

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yer alan Türk takımlarından Medipol Başakşehir'in İzlanda'nın Breidablik, Arabam.com Konyaspor'un ise Lihtenştayn'ın Vaduz takımını 3. eleme turunda elemesi halinde üst turdaki rakibi belirlenecek.

Medipol Başakşehir ile Arabam.com Konyaspor, 3. eleme turu ilk maçlarına 4 Ağustos Perşembe günü deplasmanda çıkacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

KPSS 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ÖSYM tarih verdi! KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanır, erken açıklanır mı?
Başkan Erdoğan milyonları ilgilendiren müjdeyi verdi! Vatandaşımız kira öder gibi ev sahibi olacak
Cumhurbaşkanı'ndan TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ile ilgili önemli açıklama! 2022 TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman yapılacak?
SON DAKİKA: Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan açıklamalar: "İhracatımızı 250 milyar dolar sınırına getirdik"
Kredi kartı ve kredi borçları ertelendi mi, yeni düzenleme nasıl olacak? İşte Kabine sonrası öne çıkan başlıklar...
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS lisans sınavı sonuçları erken açıklanır mı?
KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI || Kabine Toplantısı sonuçları ve kararları nelerdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!
Tahıl koridorunun ilk gemisi bugün İstanbul Boğazı’nda
Son dakika | MİT'ten kritik isme nokta atış: Suriye'de YPG/PKK'ya ağır darbe
Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama ekranı e-Devlet : 450 - 600 TL Aile Destek Programı başvuruları nasıl yapılacak, ödemeler yattı mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli oluyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA