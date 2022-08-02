Beşiktaş, Emirhan’ın alternatifini buldu! Kerem Kesgin Kartal yolunda...

Beşiktaş'ta, Emirhan İlkhan'ın ayrılığı sonrası orta sahaya takviye için isim belirlendi. Sivasspor'un genç oyuncusu Kerem Atakan Kesgin için girişimler başladı.
Geçen sezon Sivasspor'un sürpriz çıkış yapan isimlerinden olan 21 yaşındaki futbolcu, 27 karşılaşmada forma giyerken 3 gol, 3 asistle oynamıştı. Kulübüyle bir sezonluk sözleşmesi kalan Kerem Atakan'ı bonservisiyle kadrosuna katmayı planlayan Beşiktaş, Sivas'tan fiyat istedi.
İki taraf arasındaki görüşmelerin hız kazandığı, şartların oluşması halinde genç orta sahanın kadroya dahil edilerek Emirhan İlkhan'ın yerini alacağı kaydedildi.