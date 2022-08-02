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Giriş Tarihi: 2.8.2022 10:24 Son Güncelleme: 2.8.2022 10:27

Beşiktaş, Emirhan'ın alternatifini buldu! Kerem Kesgin Kartal yolunda...

Beşiktaş, Emirhan’ın alternatifini buldu! Kerem Kesgin Kartal yolunda...

Yeni sezon transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, Torino'ya transfer olması an meselesi olan Emirhan İlkhan'ın alternatifini Sivasspor'da buldu. Siyah beyazlılar, Kerem Atakan Kesgin'i renklerine bağlamak için çalışmalara başladı.

Beşiktaş'ta, Emirhan İlkhan'ın ayrılığı sonrası orta sahaya takviye için isim belirlendi. Sivasspor'un genç oyuncusu Kerem Atakan Kesgin için girişimler başladı.

Geçen sezon Sivasspor'un sürpriz çıkış yapan isimlerinden olan 21 yaşındaki futbolcu, 27 karşılaşmada forma giyerken 3 gol, 3 asistle oynamıştı. Kulübüyle bir sezonluk sözleşmesi kalan Kerem Atakan'ı bonservisiyle kadrosuna katmayı planlayan Beşiktaş, Sivas'tan fiyat istedi.

İki taraf arasındaki görüşmelerin hız kazandığı, şartların oluşması halinde genç orta sahanın kadroya dahil edilerek Emirhan İlkhan'ın yerini alacağı kaydedildi.

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Beşiktaş, Emirhan'ın alternatifini buldu! Kerem Kesgin Kartal yolunda...
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