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Giriş Tarihi: 2.8.2022 21:10 Son Güncelleme: 2.8.2022 21:21

Galatasaray'dan Leo Dubois açıklaması! Kötü haber geldi...

Galatasaray’dan Leo Dubois açıklaması! Kötü haber geldi...

Galatasaray, Avusturya kampında oynanan Fiorentina maçında sakatlanan Leo Dubois'da 2. derece yırtık ve zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Galatasaray Kulübü, sağ arka alt adalesinde ağrı hisseden yeni transferi Leo Dubois'da 2. derece zorlanma ve yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Avusturya'da gerçekleştirilen kampımızın son gününde oynanan Fiorentina karşılaşmasında sağ arka alt adalesinde ağrı hissederek oyunu terk eden oyuncumuz Leo Dubois'nın sponsorumuz Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde bugün yapılan MR incelemesinde 2. derece zorlanma ve yırtık tespit edilmiştir." denildi.

27 yaşındaki Fransız sağ bekin tedavisine başlandığı aktarıldı.

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Galatasaray'dan Leo Dubois açıklaması! Kötü haber geldi...
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