Haris Seferovic, Okan Buruk’tan formayı kaptı! Kerem, Yunus ve Emre’ye görev...

KİRALIK DEĞİL KALICI GELDİ

Forma rekabetinde Gomis'in önünde olan Haris Seferovic, sözleşmesindeki opsiyonun kullanılacağından emin. 30 yaşındaki oyuncu, eşi ve iki çocuğuyla birlikte uzun yıllar İstanbul'da yaşayacakmış gibi planlar yapıyor. Seferovic ailesi bu ay içinde uzun süreli oturacağı evi kiralayacak.