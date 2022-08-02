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Giriş Tarihi: 2.8.2022 10:11 Son Güncelleme: 2.8.2022 10:14

Haris Seferovic, Okan Buruk'tan formayı kaptı! Kerem, Yunus ve Emre'ye görev...

Haris Seferovic, Okan Buruk’tan formayı kaptı! Kerem, Yunus ve Emre’ye görev...

Galatasaray'ın yeni golcü transferi Haris Seferovic, hazırlık maçlarında gösterdiği performansla, Okan Buruk'un yeni gözdesi haline geldi. Tecrübeli forvetin atacağı goller kadar arkasında oynayacak Kerem, Yunus ve Emre Akbaba'ya asistler yapmasını bekleniyor.

Galatasaray'ın yeni forveti Haris Seferovic sarı-kırmızılı formayı giydiği 3 hazırlık maçında da tabelayı değiştirdi. Kasımpaşa ve Salernitana'ya goller atan Seferovic, Fiorentina maçında Kerem ve Emre Akbaba'ya asist yaptı.

Teknik direktör Okan Buruk, performansından memnun olduğu İsviçreli 9 numarayı birinci forveti olarak düşünüyor. Buruk, sezon içinde Seferovic'ten atacağı goller kadar arkasında oynayacak Kerem, Yunus ve Emre Akbaba'ya asistler yapmasını bekliyor.

KİRALIK DEĞİL KALICI GELDİ

Forma rekabetinde Gomis'in önünde olan Haris Seferovic, sözleşmesindeki opsiyonun kullanılacağından emin. 30 yaşındaki oyuncu, eşi ve iki çocuğuyla birlikte uzun yıllar İstanbul'da yaşayacakmış gibi planlar yapıyor. Seferovic ailesi bu ay içinde uzun süreli oturacağı evi kiralayacak.

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Haris Seferovic, Okan Buruk'tan formayı kaptı! Kerem, Yunus ve Emre'ye görev...
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