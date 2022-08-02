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Giriş Tarihi: 2.8.2022 11:18 Son Güncelleme: 2.8.2022 11:22

Şampiyonluğun anahtarı 15 sezondur yerli hocada! Zico sonrası Süper Lig'de büyük hüsran...

Şampiyonluğun anahtarı 15 sezondur yerli hocada! Zico sonrası Süper Lig’de büyük hüsran...

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına az bir süre kala yerli hocaların yabancı hocalara olan üstünlüğü dikkat çekiyor. 2006-07 sezonunda F.Bahçe’nin başındaki Zico şampiyonluğa ulaşan son yabancı çalıştırıcı olurken 15 sezona yerli teknik adamlar damga vurdu. İşte tüm detaylar...

Süper Lig'de geri sayım başlarken son 15 sezona baktığımızda yerli teknik adamların zaferleri göze çarpıyor. 2006-07 sezonunda F.Bahçe'yi çalıştıran Brezilyalı Arthur Zico en son şampiyonluk kupası kaldıran yabancı hoca olurken, sonrasında tüm zaferler yerli çalıştırıcılar tarafından elde edildi.

Son 15 sezonda Fatih Terim 4 kez bu başarıya ulaştı. Ardından ise sıralamada 2 kupa ile Şenol Güneş geliyor. 19 takımın yer aldığı Süper Lig'de 14 ekip, geçen sezonki teknik adamlarıyla yola devam edecek. G.Saray, F.Bahçe, Hatayspor, F. Karagümrük ve Kayserispor yeni hocaları ile sezonu açacak. Bu sezon takımlar ağırlıklı olarak yerli çalıştırıcılara sahip. 5 takım yabancı hoca yönetiminde sezona start vermeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe (Jorge Jesus), Beşiktaş (Valerien İsmael), Adana Demirspor (Vincenzo Montella), Alanyaspor (Francesco Farioli), V-Cars Fatih Karagümrük (Andrea Pirlo) ligimizdeki yabancı çalıştırıcılar.

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Şampiyonluğun anahtarı 15 sezondur yerli hocada! Zico sonrası Süper Lig'de büyük hüsran...
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