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Giriş Tarihi: 2.8.2022 17:17 Son Güncelleme: 2.8.2022 17:36

Son dakika: Beşiktaş, Arthur Masuaku transferini açıkladı!

Son dakika: Beşiktaş, Arthur Masuaku transferini açıkladı!

Son dakika: Beşiktaş, West Ham'da forma giyen Arthur Masuaku'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, West Ham United takımında forma giyen Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku'yu renklerine bağladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında defans oyuncusu Arthur Masuaku ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Arthur Masuaku'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz." denildi.

Masuaku'nun sözleşme detaylarına ilişkin herhangi bir bilgi verilmezken, oyuncunun Beşiktaş formasıyla sosyal medya hesabından görüntüsü yayımlandı.

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Son dakika: Beşiktaş, Arthur Masuaku transferini açıkladı!
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