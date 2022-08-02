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Giriş Tarihi: 2.8.2022 07:20

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal'ın yeni transferi Arthur Masuaku İstanbul'a geldi

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal’ın yeni transferi Arthur Masuaku İstanbul’a geldi

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, bir transferi daha bitirdi. Rıdvan Yılmaz’ın yerini 28 yaşındaki Arthur Masuaku ile doldurduran siyah beyazlılar, yıldız oyuncuyu dün gece İstanbul’a getirdi. İşte tüm detaylar...

Beşiktaş, Rangers'a sattığı genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz sonrası sol bek mevkiinde oluşan boşluğu Arthur Masuaku ile doldurdu. Siyah-beyazlıların transferi için West Ham United ile anlaşma sağladığı 28 yaşındaki futbolcu, dün gece yarısı İstanbul'a geldi.

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Bir yıllık kiralama konusunda siyah-beyazlı kulüple anlaşmaya varan Kongolu futbolcu için İngiliz temsilcisine herhangi bir kiralama bedeli ödenmeyecek. Ayrıca oyuncunun yıllık ücretinin büyük bir kısmını da West Ham karşılayacak.

İNGİLTERE'DE 6 SEZONDA 128 MAÇA ÇIKTI

Yapılan anlaşmaya göre Masuaku için satın alma opsiyonu da mevcut. Ancak bu madde zorunlu değil. Beşiktaş, eğer opsiyonu kullanmak isterse West Ham United'a 2.2 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek. 28 yaşındaki futbolcunun İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrollerinden geçmesi ve bugün Beşiktaş'la resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Olympiakos'tan 2016 yılında 7.1 milyon euro karşılığında West Ham'a giden Masuaku, burada 6 sezonda 128 karşılaşmaya çıkıp, 2 gollük performans sergiledi.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal'ın yeni transferi Arthur Masuaku İstanbul'a geldi
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