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Giriş Tarihi: 2.8.2022 14:13 Son Güncelleme: 2.8.2022 14:27

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakibi belli oldu!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Slovacko’yu elemesi halinde Avrupa Ligi play-off turunda Austria Wien ile karşılaşacak.

Geçtiğmiz sezon Spor Toto Süper Ligi 2. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan dahil olan Fenerbahçe, ilk maçında 0-0 berabere kaldığı Dinamo Kiev'e 2. maçta 1-0 yenilerek Devler Ligi'ne veda etmişti.

Dinamo Kiev mağlubiyeti sonrası Devler Ligi'ne havlu atan sarı lacivertlilier, UEFA Avrupa Ligi'nde mücade etme şansı için 3. ön eleme turunda Slovacko ile karşılaşacak. Kanarya'nın Çekya ekibini elemesi halinde play-off turunda karşılaşacağı takım belli oldu.

Fenerbahçe, Slovacko'yu elemesi durumunda Avrupa Ligi play-off turunda Austria Wien ile karşılaşacak.

Play-off turunda ilk maç 18 Ağustos'ta, ikinci maç ise 25 Ağustos'ta oynanacak.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu!
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