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Giriş Tarihi: 2.8.2022 11:03 Son Güncelleme: 2.8.2022 11:10

Son dakika haberi: Galatasaray, Fredrik Midtsjö transferini resmen açıkladı

Son dakika haberi: Galatasaray, Fredrik Midtsjö transferini resmen açıkladı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fredrik Midtsjö transferini resmen duyurdu.

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fredrik Midtsjö transferini KAP'a bildirdi.

İşte yapılan açıklama:

Profesyonel futbolcu Fredrik Midtsjö ve kulübü Alkmaar Zaanstreek ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.500.0000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 975.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.

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Son dakika haberi: Galatasaray, Fredrik Midtsjö transferini resmen açıkladı
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