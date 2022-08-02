Son dakika haberi: Galatasaray, Fredrik Midtsjö transferini resmen açıkladı

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fredrik Midtsjö transferini KAP'a bildirdi.

İşte yapılan açıklama:

Profesyonel futbolcu Fredrik Midtsjö ve kulübü Alkmaar Zaanstreek ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.500.0000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 975.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.