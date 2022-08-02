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Giriş Tarihi: 2.8.2022 14:19 Son Güncelleme: 2.8.2022 14:33

Son dakika haberleri: Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Son dakika haberleri: Sivasspor’un UEFA Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Son dakika haberleri: Sivasspor'un, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu. Sivasspor play-off'ta, Malmö-Diddeleng eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off'larındaki muhtemel rakibi belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekimiyle play-off eşleşmeleri belirlendi.

Turnuvaya play-off aşamasında katılan Demir Grup Sivasspor, Malmö (İsveç) ile F91 Diddeleng (Lüksemburg) arasındaki 3. tur eşleşmesini geçen tarafla karşılaşacak.

Play-off turunda maçlar, 18 ve 25 Ağustos'ta yapılacak. Tur atlayan takımlar, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak. Elenen ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında devam edecek.

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Son dakika haberleri: Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
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