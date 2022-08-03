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Giriş Tarihi: 3.8.2022

Artvin’de Beşiktaş coşkusu

Artvin’de Beşiktaş coşkusu
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, memleketi Artvin'in Yusufeli ilçesinde Beşiktaşlı taraftarların organize ettiği etkinliğe katıldı. Burada davul zurnayla karşılanan Kocadağ, Yusufeli Kaymakamı Hüseyin Kaptan'ı ziyaret ettikten sonra bir restoranda imzalı forma dağıttı. Kocadağ, "Anadolu'nun her köşesinde ne kadar fazla Beşiktaşlı katabilirsek bu büyük camiaya, ne kadar çok çocuğu Beşiktaşlı yapabilirsek bizler için de ayrı bir mutluluk, bir kıvanç vesilesi oluyor" dedi. Sorulara da yanıt verirken, "Takıma takviye noktasında hocamızın istediği 1-2 bölge daha var. Beşiktaş sahaya maçı kazanmak için çıkar. Ne gerekiyorsa, hangi taktiği uygulaması gerekiyorsa hocamız Valerien İsmael onu uygulayacaktır" ifadelerini kullandı.

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Artvin’de Beşiktaş coşkusu
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