Bakan Nebati ve Bakan Kasapoğlu, TFF ve Kulüpler Birliği yöneticileri ile bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç ve beraberindeki kulüp temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede kulüplerin ekonomik sıkıntıları ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı'nın Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen toplantıda; bu hafta sonunda başlayacak Süper Lig öncesinde, kulüplerin mali durumlarının ve genel konuların görüşüleceği öğrenildi.