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Giriş Tarihi: 3.8.2022 12:53

Bakan Nebati ve Bakan Kasapoğlu, TFF ve Kulüpler Birliği yöneticileri ile bir araya geldi

DHA
Bakan Nebati ve Bakan Kasapoğlu, TFF ve Kulüpler Birliği yöneticileri ile bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Süper Lig'de yer alan kulüplerin başkanları ile bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç ve beraberindeki kulüp temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede kulüplerin ekonomik sıkıntıları ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı'nın Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen toplantıda; bu hafta sonunda başlayacak Süper Lig öncesinde, kulüplerin mali durumlarının ve genel konuların görüşüleceği öğrenildi.

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Bakan Nebati ve Bakan Kasapoğlu, TFF ve Kulüpler Birliği yöneticileri ile bir araya geldi
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