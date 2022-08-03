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Giriş Tarihi: 3.8.2022 08:17 Son Güncelleme: 3.8.2022 08:20

Fredrik Mitsjö transferinde dikkat çekek detay!

Fredrik Mitsjö transferinde dikkat çekek detay!

Galatasaray'ın yeni transferi olan Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Mitsjö'nün transferiyle ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı kulüp AZ Alkmaar'ın istediği 3.5 milyon euro'nun yarısını peşin olarak ödeyerek bu transfer sürecini hızlandırdı. Midtsjö'yü haftaya göndermek isteyen Hollandalılar, Galatasaray'ın yaptığı acil ödemeyle ikna oldu.

G.Saray, Alkmaar'ın oyuncuyu geç gönderme hamlesini nakit ödeme ile çözdü. Mali şartları açıklanan Norveçli orta saha için AZ Alkmaar'a 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. Sarı-kırmızılı kulüp bu rakamın yarısını peşin olarak ödeyerek bu transfer sürecini hızlandırdı. Midtsjö'yü haftaya göndermek isteyen Hollandalılar, Galatasaray'ın yaptığı acil ödemeyle ikna oldu.

OMAR'DAN BİLGİLERİ ALDIM

Statta bulunan G.Saray Müzesi'ni gezen Norveçli oyuncu, GS TV'ye ise şu açıklamaları yaptı: "Galatasaray etkileyici bir kulüp. Burada olduğum için mutluyum. Gelmeden önce Omar ile konuştum. Bana pozitif bilgiler verdi. Bu kulüpte çıkacağım yeni macera için sabırsızlanıyorum. Buraya şampiyonluk kazanmaya geldim. Taraftar ve takım için her şeyimi en yüksek seviyede vereceğim."

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Fredrik Mitsjö transferinde dikkat çekek detay!
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