Güçlü orta saha şart

Kopenhag disiplini ön planda tutan bir takım. Abdullah Avcı, böyle bir ekibe karşı orta alan kurgusunu mücadele gücü daha yüksek isimlerden oluşturmak zorundaAbdullah Avcı, Danimarka'daki maçta orta sahada Siopis'e şans verecektir. Önemli olan sizin ne oynayacağınız kadar, rakibin de ne oynayacağını doğru analiz edebilmektirSüper Kupa ile sezona başlamak öz güven açısından önemliydi. Fakat oynanan oyun, Şampiyonlar Ligi için yeterli değil. Özellikle oyunda tempoyu artırmak çok önemli. Kopenhag, Danimarka'nın en önemli ekiplerinden birisi.Disiplini ön planda tutan bir futbol kültürünün temsilcileri… Abdullah Avcı, böyle bir takıma karşı orta alan kurgusunu mücadele gücü daha yüksek isimlerden oluşturmak zorunda. Fakat bir başka gerçek var ki kadrosunda böyle maçlarda oynamış, tecrübeli ve performanslarını artırabilecek oyuncuların çokluğu Trabzonspor'un rakibe göre en büyük avantajı olacaktır.Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi grubuna kalabilmek için Kopenhag ile eşleşti.Futbolcular birbirlerini iyi tanıyorlar ve fizik kondisyonları her zaman üst düzeydedir. Trabzonspor cephesine baktığımız zaman şu anda kadro planlamasında bence kanat bekleri beklenenden iyi oturdu.Bunu ivedilikle halletmek lazım. Bu arada Trabzonspor'un en önemli hücum silahı Cornelius'un da Kopenhag eski takımı.Benim Abdullah Avcı'ya tek tavsiyem, orta saha oluşumunu çok dikkatli yapmalı. O bölgede Siopis ile Kasımpaşa'dan gelen Doğucan'ı da düşünebilir.Aday rakipler arasında Kopenhag elbette en zayıf rakip değil. Ama oynayacağınız tur Şampiyonlar Ligi playoff...Trabzonspor, hazırlık maçlarında parlak görüntü çizmese de Süper Kupa finalinde dengeli bir görüntü verdi. Elbette takviyeye ihtiyaçları var.Ancak sağ bek Larsen ve sol bek Eren çok doğru takviyeler. Trezeguet'nin zamana ihtiyacı var. Yeteneği tartışılmaz, Nwakaeme kadar sihirbaz olmayabilir ama hücum silahı olarak farklı tipte bir oyuncu.Sanıyorum Danimarka'daki maçta Avcı, Siopis'e şans verecektir. Bu orta saha üçlüsü ve öndeki üç forvetle Trabzonspor geriyezorlanırdı... Kalan kısa sürede en azından stoper transferini bitirmek zorundalar. Trabzonspor'un iki maçta da kazanabilecek kadrosu var. Sonuçta artık deplasmanda gol avantajı da olmadığına göre kısaca çok atan turu geçer. Ancak başta da söylediğim gibi önemli olan sizin ne oynayacağınız kadar rakibin de ne oynayacağını doğru analiz edebilmektir.Trabzonspor'da Avrupa organizasyonlarını tecrübe edinmişgibi oyuncular bulunuyor. Kadrosunu da yeni transferleriyle sağlamlaştırdı ve geçen sezona göre daha güçlü hale geldi.Özelikle Sivas maçında topu üçüncü bölgeye taşımada zaman zaman eksik ve orta sahası da baskıya karşı yumuşak kaldı.Hugo gibi lider stoperin yanına alınacak emektar bir stoper ile önlerine 'çapa' diye tabir edebileceğimiz oyunu iki yönüyle domine edecek bir 6 numara Trabzonspor'a seviye atlatacaktır. HemKopenhag, geçen yılın lig şampiyonu ve Avrupa arenasında grubu lider tamamladı, sonrasında PSV'ye elendi. İki önemli oyuncuları Nelson ve sol kanattaki Daramy'yi satmışlardı ama Daramy'yi kiralık olarak yeniden kadrosuna kattı. Sağ kanadındaki Johannesson da dikkat edilmesi gereken bir isim. Sezona kötü başlangıç yaptılar. Lakin bu bir ölçü değil. Geçen sezon başı da iyi başlayamadılar, devamındaki maçlarda seriye bağladılar. Orta sahası üretken ve sert oyuncularla bezenmiş. Özellikle duran top organizasyonlarını çok doğru yapıyorlar, hücumda Kuzey takımlarına has bir özellikle hemen çoğalıyorlar.