Hamsik en az 4 hafta yok!

Trabzonspor'un Sivasspor ile oynadığı Süper Kupa Finali'nde performansıyla dikkat çeken isimlerden olan Marek Hamsik, maçın ardından sağ adalesinde ağrı hissetmişti. Bordo-mavili kulüp, Slovak yıldızın bu sıkıntısı nedeniyle MR'ının çekildiğini açıkladı. 35 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağkalf bölgesinde kas (soleus) yaralanmasınıntespit edildiği ve tedaviye başlandığı duyuruldu. Tecrübeli futbolcunun bu sakatlık nedeniyle en az 4 hafta sahalardan uzak kalabileceği ve tedaviye vereceği yanıta göre bu sürenin 6 haftayı da bulabileceği belirtildi. İŞTE KAÇIRACAĞI MAÇLAR
Hamsik'in ligde İstanbulspor, Hatayspor, Antalyaspor ve G.Saray maçlarıyla birlikte Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşmalarında da forma giyememesi bekleniyor.