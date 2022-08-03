Hamsik en az 4 hafta yok!

Trabzonspor'un Sivasspor ile oynadığı Süper Kupa Finali'nde performansıyla dikkat çeken isimlerden olan Marek Hamsik, maçın ardından sağ adalesinde ağrı hissetmişti. Bordo-mavili kulüp, Slovak yıldızın bu sıkıntısı nedeniyle MR'ının çekildiğini açıkladı. 35 yaşındaki orta saha oyuncusununduyuruldu. Tecrübeli futbolcunun bu sakatlık nedeniyle en az 4 hafta sahalardan uzak kalabileceği ve tedaviye vereceği yanıta göre bu sürenin 6 haftayı da bulabileceği belirtildi. İŞTE KAÇIRACAĞI MAÇLARHamsik'in ligde İstanbulspor, Hatayspor, Antalyaspor ve G.Saray maçlarıyla birlikte Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşmalarında da forma giyememesi bekleniyor.