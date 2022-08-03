Jorge Jesus'tan flaş transfer açıklaması! "Şu anda uğraştığımız konu..."

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunun ilk maçında evinde Çekya ekibi Slovacko ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de karşılaşma öncesi teknik direktör Jorge Jesus ve genç oyuncu Ferdi Kadıoğlu basın toplantısı düzenledi.

FERDİ KADIOĞLU'NUN AÇIKLAMASI

"Herkese merhaba. Slovacko karşısına çıkacağız. Bir önceki maçın intikamını alacağız, telafi edeceğiz. Rakibimiz iyi ve tecrübeli bir takım. Rakibi küçümsemeyeceğiz. Planımızı uygulayacağız. Umarım biz galip geliriz."

- Alioski transferi ve rekabet için Ferdi ne düşünüyor?

"Takımımıza yeni bir oyuncu katıldı. Kendisi iyi bir futbolcu. Böyle oyuncuların olması iyidir. Hocamızla bu konuyu daha konuşmadık. İleride konuşacağız."

"Kiev maçı herkes için hayal kırıklığı oldu ama devam etmemiz gerekiyor. Taraftarımızın desteğiyle daha güçlüyüz. Rakibimizin üstünde böylece baskı kurabiliyoruz. Hazır olduğumuzu taraftarlarımıza göstereceğiz."

JORGE JESUS'UN AÇIKLAMALARI

"Herkes iyi günler. Slovacko maçı farklı bir sınav olacak. Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz. Bu turnuvada iyi takımlar var. Türk takımları bu arenada ileriye gidemedi. Biz gruplara kalmak istiyoruz."

"Gustavo Henriqe Brezilya'da resmi maçlar oynuyordu. Luan Peres Avrupa'da hazırlık dönemindeydi. Marsilya'daydı. Alioski de bir önceki takımıyla hazırlık dönemindeydi. Fiziksel açıdan Gustavo en hazır durumda olanı."

TÜRKİYE, AVRUPA, ŞAMPİYONLUK"

"Şu anda yüzdesel olarak net bir şey diyemem. Ama şüphe yok ki daha güçlü oluyoruz. Takımımız güçlü ve dengeli. Birbirimizi daha yeni tanıyoruz. Transferlerimiz güç katacak. Her geçen gün birbirimizi daha iyi anlıyoruz. Oyuncular sistemi anlıyor ve adapte oluyor. Türkiye Ligi bizim için en önemli kulvar! Türkiye'de hiçbir takım Avrupa'da şampiyon olma hedefi koymuyor. Türkiye Ligi'ne iyi başlayacağız.

"Derin bir kadromuz var. Sakatlık durumunda kalite kaybetmemek için bir kadro oluşturduk. Süre almayan oyuncularımız oynayabilir. Taraftarlarımız bize inansınlar. Önce Türkiye Ligi'ni kazanmak istiyoruz. Avrupa'da da kendimizi göstermek istiyoruz. Son yıllarda Türk takımları Avrupa arenasında çok fazla ileri gidemediler. Biz iyi başlamak istiyoruz. Kendi imkanlarımız ve gerçeklerimiz doğrultusunda ileriye gitmek istiyoruz. Taraftarlarımızın desteği çok önemli."

"ALTAY BAYINDIR OYNAMAYACAK"

- Kalede Ertuğrul'u mu görürüz, yoksa transfer sürprizi görür müyüz?

"Altay'ın fiziksel problemi var. Yarınki maça Ertuğrul başlayacak. Kulübümüzün başka bir kaleci arayışında olduğu doğru. Ertuğrul'a güveniyoruz."

SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK MI?

- Yeni transferler ve Kiev maçı sonrasında bir sistem değişikliği söz konusu mu?

"Aslında farklı şeyler. Dinamo Kiev maçını 3 stoperle oynamadık. Marcel ve Attila vardı. Tek bir sistemle oynayan takım yoktur. Benim takımlarım öyledir. Bazen 4, bazen de 3'lü savunmayı göreceksiniz. Luan 3'lü oynamıştı daha önce. Bu tarz özelliklere sahip oyuncularınız varsa taktiksel değişiklikler yapabilirsiniz."

FORVET TRANSFERİ AÇIKLAMASI

- Taremi, Plea, Sörloth, Dembele gibi isimler gündemde. Santrfor transferi ne zaman gerçekleşecek?

"Kiev maçında 3-4 net pozisyonumuz vardı, değerlendiremedik. O maçı geride bırakmalıyız. İki maçta da iyi oynadık. İsmail'in gördüğü karta kadar iyiydi. Joao Pedro transferini yaptık. Rossi, King, Berisha, Serdar'a güveniyoruz. Antrenmanlarla gelişecekler. Şu anda iyi bir kadromuz var. Şu anda uğraştığımız konu bir kaleci daha almak."